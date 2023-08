8 yıldır kâbusu yaşıyorlar! İlçeye taş yağıyor

“FUTBOL SAHASI TAŞ SAHASINA DÖNÜŞTÜ”

Sözcü'de yer alan habere göre Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Kelkaya Dağı'nda bulunan taş ocağından düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle sorun yaşıyor.Taş ocağında yapılan kontrollü patlatmada 2 Mayıs 2016'da Fatma Aylak'ın evinin yanında kullandığı deposuna büyük bir kaya parçası düşerken, 2 Aralık 2019 yılında ise mahallede bulunan futbol sahasına patlatma neticesinde 3 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde kaya kütlesi düşmüştü.21 Ağustos Pazartesi günü yapılan patlatmada ise bir kaya parçasının evin 10 metre yakınında kaldığı tespit edildi.Duvarları çatlayan ve sürekli olarak tamir yaptırmak zorunda kalan Fikret Alper, “Benim evimin sıvaları sürekli patlıyor. Tavandan aşağıya su akıyor. Taş ocağında patlatma yaptılar ardından çatladı. Sürekli tamir ettiriyorum. Evin içini dışını sıvadım. Bizde hala daha korku devam ediyor. Gece yattığımızda kalktığımızda, patlatma olacak diye korkuyoruz” dedi.Geçen aylarda evine taş giren Hatice ve Sıddık Turan çifti, “Saat 14.30 sıralarında olmuş, biz o sırada evde değildik. Aşağı mahalleye gitmiştik, eve geldiğimizde yağmur içeri akıyordu. Kiremitler kırılmış, tavan delinmiş. Ardından karakola haber verdik tutanak tutuldu. Patlatma yaptıkları zaman deprem olmuş gibi sallanıyor. O gün tavanın köşesinden düşmüş yatağın üzerine belki evde yatıyor olmuş olsaydık kafamıza gelebilirdi” dedi.Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe ve mahalleli vatandaşlarla birlikte taş ocağının meydana getirdiği sorunları yerinde inceledi. Ün, şunları söyledi:*Kel Kaya Dağı'nda değersiz taşlardan elde edilen mıcır yapımı için açılan taş ocağı bulunmaktadır. Zaman zaman dinamit patlatmaları yapılıyor. Düşen kaya parçasının büyüklüğü ne derece şiddetli bir patlatma yapıldığını gösteriyor.*Taş ocağı olabilir ama yerleşim yerine yakın bir mesafede olması ve tedbirsiz şekilde çalışma yapılması mahallelinin ve bizlerin vicdanını rahatsız ediyor çünkü burada daha önce çok zamanda haberlere konu olmuştur. Gelen taşlar hemen aşağıda bulunan evlerin çatısından içeriye girmektedir.*Bu durumun karşısında bir tedbir alınmadığını görüyoruz. Mahallelinin büyük bir tehlike altında olduğunu görebilirsiniz. Trajikomik bir başka yönü ise taş düşen alanda AFAD tarafından bu alanın toplanma merkezi olduğunu söyleyen bir tabelanın bulunmasıdır.*Herhangi bir acil durumda bir afet anında mahallelinin buraya gelmesini ve toplanmasını söyleyen bir tabela var. Bizim bile alanda bulunmamız ciddi bir risk çünkü patlama çalışmaları sürekli devam ediyor.*Yüksek risk altında bulunan yer toplanma alanı ilan edilmiş. Köylüler normal zamanda bile bu alana gelmekte imtina ederken, acil durumda gelmeleri nasıl beklenir?*Bu dağda şu anda bekleyen kırılmış kayalar, doğal afette mahalle için büyük bir risk altındadır. Mahalle bu risk ile yaşamak zorunda mı? Burada yaşam mücadelesi veriyorlar. İşin doğa tahribatını bir tarafa ama şu anda burada 250 hanelik mahallede vatandaşlarımızın hayatları risk altındadır.*Vatandaşlarımız, uykularında ya da gündüz oturdukları yerde düşen kaya parçalarının riskini taşıyor. Allah korusun bizim en büyük endişemiz onların hayatlarına mal olacak bir sonuçla karşılaşmaktadır. Bu endişeyi gidermek biz siyasilerin, şehrin yöneticilerinin en başta bu taş ocağını işleten işletmecilerin görevidir.*Bu konuda tüm kamuoyunu sorumluluğa davet ediyorum. Bir an önce konunun uzmanlarınca tespit edilecek gerekli ve yeterli önlemler alınmalıdır. Yarın çok pişman olabiliriz, burada yaşayacağımız bir kayıp hepimizin canını yakacaktır. Ben bu vicdani rahatsızlığı yaşamamak için bugün herkesi bu konu için ses vermeye davet ediyorum.Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe ise şunları söyledi:*Yaklaşık olarak 2019’dan bu yana Kelkaya Dağı’nda mıcır ocağı kuruldu. Mücadele ediyoruz. Her patlamada taşlar iniyor. Burası bizim futbol sahamızdı. Gördüğünüz gibi kale direğimiz düşen taşlardan dolayı kırıldı.*Futbol sahamız taş sahasına dönüştü. Ayrıca 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 4 gibi patlatma yaptılar. Görüntülerde mevcut; 10 metre daha aşağıya inse, eve girecek. Daha önce de bu tür olayları yaşadık ve hep dile getiriyoruz.*Ancak devletimizi, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seven üretici çiftçi insanlar olarak bu taş ocağını istemiyoruz. 2014’ten bu yana jandarma bölgesinde olduğumuz için, jandarmaya düşen taşlardan şikayetimizi dile getiriyoruz. Mahkemelere gidiyoruz, ancak bir sonuca varamadık.