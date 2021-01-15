84 yaşındaki Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı. İtalyan medyası, 84 yaşındaki Berlusconi’nin kalp sorunları nedeniyle yaşadığı Fransa Monte Carlo’da hastaneye yatırıldığını duyurdu.





İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, Monte Carlo’da hastaneye kaldırıldı. İtalyan devlet ajansı ANSA, 84 yaşındaki Berlusconi’nin kalp sorunları nedeniyle hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Berlusconi’nin şahsi doktoru Alberto Zangrillo, eski başbakanın tedavi için İtalya’ya dönmesini güvenli bulmadığını ve acilen en yakın hastaneye götürülmesini telkin ettiğini açıkladı.





Berlusconi geçtiğimiz eylül ayında Kovid-19’a yakalanmış, iyileşmişti.



