Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan yeni dolar tahmini /15 Ocak 2021 11:05

Merkez Bankası'ndan yeni dolar tahmini

Bugüne dek açıkladığı tahminlerin hiçbirini tutturamayan Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,09 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak ilan etti.

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Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2021 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 11,15 oldu. 12 ay sonrası tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,84 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 oldu. 

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 9,14 olarak gerçekleşti.

DOLAR TAHMİNİ 8,09 TL

Yıl sonu dolar beklentisi 8,09 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,37 TL iken, bu anket döneminde 8,16 TL olarak gerçekleşti.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak değiştirildi. 

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.
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