Samanyolu Haber /Teknoloji / 84 yıl sonra veda ediyor /25 Haziran 2020 13:31

84 yıl sonra veda ediyor

İlk kamerayı 1936 yılında imal eden Japon Olymps şirketi sektörden çekilme kararı aldı.

SHABER3.COM

Şirketin görüntüleme biriminin 2014'te Sony'den VAIO dizüstü bilgisayar markasını satın alan JIP isimli bir yatırım fonuna satılacağı açıklandı.

Şirket satış konusunda JIP ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Olympus şirketi 1919'da kuruldu. Fakat şirketin görüntüleme birimi, 1936'da Zuiko lenslerinin kullanıldığı kameraların satışıyla 1936'da faaliyete geçti.

Şirketin 1959'da çıkardığı Pen kamera serisi çok tutuldu ve Olympus, milyonlarca eve giren ve adı dijital kamerayla özdeştirilen bir markaya dönüştü.

AKILLI TELEFONA YENİLDİ

PC dergisi, konuyla ilgili haberinde Olympus kameralarının akıllı telefonlara yenildiği yorumunu yaptı.

JIP'in Olympus'un görüntüleme birimini satın aldıktan sonra yeni bir şirkete dönüştüreceği belirtiliyor.

Sektör uzmanları, satış anlaşmasının 30 Eylül'e kadar imzalanmasının beklendiğini söylüyor.

Mutabakat metninde, akıllı telefonların çıkışından sonra Olympus'un aldığı tüm yeniden yapılandırma önlemlerine rağmen satışların düştüğü vurgulandı. 

Şirketin görüntüleme birimi 2020 yılı mart ayı öncesindeki üç mali yılda zarar etmişti.
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