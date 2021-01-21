Samanyolu Haber /Gündem / 9 aylık Saime bebek annesiyle birlikte gözaltına alındı /21 Ocak 2021 14:42

9 aylık Saime bebek annesiyle birlikte gözaltına alındı

Ankara’da dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Yasemin Melizci’nin geceyi 9 aylık kızı Saime ile Etimesgut Emniyet Müdürlüğünde geçirdiği öğrenildi.

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Yine çekirdek bir aile gözaltına alındı. Ankara’da yaşayan Yasemin-Kasım Melizci çifti, dün akşam saat 20.00 sularında 9 aylık bebekleri Saime ile birlikte gözaltına alındı. Avukatıyla görüştürülmeyen Yasemin Melizci ve bebek geceyi Etimesgut’ta nezarethanede geçirdi.

Melizci çiftinin gözaltına alınmasını Twitter hesabından duyuran HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bir bebek daha mı cezaevine girecek? Yasemin-Kasım Melizci çifti dün akşam saat 20.00 civarlarında Ankara’da 9 aylık bebekleriyle gözaltına alındı. 9 aylık Saime dün geceyi annesiyle birlikte Etimesgut’taki bir nezarethanede geçirdi. Çorum’a göndereceklermiş” dedi.

Cemaat soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan hemşire Yasemin Melizci (29) ve eşi Kasım Melizci’nin (32) mesajlaşma programı Bylock kullandıkları iddiasıyla ve tanık ifadelerine dayanılarak gözaltına alındıkları öğrenildi.

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