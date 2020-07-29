Samanyolu Haber /Teknoloji / 90 dakikası 250 bin dolar! /29 Temmuz 2020 12:26

90 dakikası 250 bin dolar!

Virgin Galactic firması uzay turizmi için kullanılacak "VSS Unity" isimli uzay uçağından kabin görüntülerini paylaştı.

SHABER3.COM

Virgin Galactic, uzay turistlerini dünyanın dışına taşıyacak uzay uçağının tasarımına dair görüntüler paylaştı.

6 yolcunun yer çekimsiz ortamda süzülebileceği kabinin neye benzeyeceği böylece ilk kez paylaşılmış oldu.

Virgin Galactic'in kurmayı planladığı "uzay uçağı" filosunun ilk uçağı olacak VSS Unity'de 12 pencere ve bir "uzay aynası" bulunacak.

Kabinde, yolcular için özel tasarlanmış korumalı koltuklar da bulunacak. 

VSS Unity'nin yolcuları bu koltukların yanında ve üzerinde bulunan camlardan dünyanın 97 kilometre üzerinde uçarken dışarıyı seyredebilecek.

Yolcular kabinin arkasında bulunan büyük yuvarlak aynadan uzayda nasıl göründüklerine bakabilecek.

Virgin Galactic Baş Uzay Sorumlusu George Whiteside, yolcuların yeterli yükseliğe ulaşıldığında kemerlerini açıp yer çekimsiz ortamda süzülebileceğini ifade etmişti. 

Yolcular, Virgin Galactic'le 90 dakika uçabilmek için 250 bin dolar verecek. Şirket şu ana kadar 600 yolcunun uçmak için talepte bulunduğunu kaydetti.

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