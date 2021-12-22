Samanyolu Haber /Gündem / AB’den Türkiye’ye mülteciler için 560 milyon euro'luk yeni yardım /22 Aralık 2021 17:42

AB’den Türkiye’ye mülteciler için 560 milyon euro'luk yeni yardım

Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki mülteciler için kapsayıcı kaliteli eğitimin ve yüksek öğrenime erişimin yanı sıra Türkiye'nin doğu sınırlarının korunmasını desteklemek üzere toplam 560 milyon euro tutarında iki yardım kararı aldığını duyurdu.

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Avrupa Komisyonu Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki mülteciler için burslar yoluyla yüksek öğrenime erişim de dahil olmak üzere kapsayıcı kaliteli eğitim girişimlerini desteklemek ve sınır korumasında kullanılmak üzere toplam 560 milyon euro değerinde iki yardım kararının onaylandığını duyurdu.

Bu fonlar, Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen’in Haziran 2021’de Türkiye’deki mültecilere yönelik AB desteğini 2023 yılına kadar sürdürmek için duyurduğu 3 milyar euro’luk ilave fonun bir parçası.

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu yardımların “yüz binlerce mülteci çocuğun okula gitmeye ve kaliteli eğitim almaya devam etmelerini sağlayacağını, bunun da gelecekteki iş perspektiflerini güvence altına almak açısından kilit önem taşıdığını” söyledi.

Varhelyi ayrıca, “Türkiye’nin doğu sınırındaki gelişen durum göz önüne alındığında, göçmen sorunlarının üstesinden gelinmesi ve sınır korumasını artırmak için Türk hükümetine finansman desteği sağlanacağını” belirtti.

2016 yılında başlatılan Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Teşvik Edilmesi Projesi (PIKTES), mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonuna önemli destek sağlamaktadır. Proje öğretmen maaşlarını, ulaşım masraflarını, eğitim araç ve gereçlerini sağlamakta, öğrencilere telafi ve destek dersleri, Türkçe dil eğitimleri, öğretmen eğitimleri, okul rehberlik ve danışmanlık programı, erken çocukluk eğitimi imkanları sağlamaktadır. Bugüne kadar iki PIKTES projesi uygulandı, üçüncüsü Ekim 2022’de başlayacak.

Türkiye, dünyanın en büyük mülteci topluluğu olan yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Resmi kayıtlara göre bunların yaklaşık 3,6 milyonu Suriyeli.
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