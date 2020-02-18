AB: Türkiye'den gelen en güzel haber

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada tüm sanıkların beraatine, tek tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmesi dünyada geniş yankı buldu. Birçok haber kuruluşu haberi son dakika olarak duyurdu. Çok sayıda Avrupalı siyasetçi ve akademisyen de kararı “Uzun süredir Türkiye’den gelen en iyi haber” olarak değerlendirdi.







REUTERS: TÜRKİYE İÇİN BİR ADALET SINAVI





İngiliz haber ajansı Reuters, “Sembolik Gezi davasında Türk mahkemesinden sürpriz beraat kararı” başlığıyla verdiği haberde, dava için “Türkiye’de bir adalet sınavı olarak görülüyordu” ifadelerini kullandı.





NYT: TÜRKİYE’DEKİ EN ÖNEMLİ İNSAN HAKLARI DAVASI





New York Times gazetesi mahkeme salonundan izlenimlerini paylaştığı haberinde, süreci ‘Türkiye’nin en önemli insan hakları davalarından biri’ olarak niteledi. Gazete davanın, ‘adil olmadığı gerekçesiyle çok geniş kitlelerce eleştirildiğini, ülkede giderek artan otoriter yönetime karşı halk muhalefetinin ve sıkı kontrol altındaki adalet sisteminin bir turnusol testi olarak görüldüğünü’ yazdı.





CARL BILDT’TEN ‘GEÇ KALINDI’ MESAJI





İsveç’in eski başbakanı ve Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin eş başkanı Carl Bildt Twitter hesabından “Bugün Türkiye’den iyi haberler geldi. Zamanı çoktan gelmişti” mesajını paylaştı.





KATİ PİRİ: TÜRKİYE’DEN UZUN ZAMANDIR GELEN EN İYİ HABER





Avrupa Parlamentosu vekili, parlamentoda Sosyalist ve Demokrat Grubun başkan yardımcılarından ve eski Türkiye raportörü Kati Piri sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Türkiye’den uzun zamandır gelen en iyi haber! Osman Kavala aklandı ve yargıç tahliyesine karar verdi.”





‘TÜRKİYE’DEN NİHAYET İYİ BİR HABER’





Avrupa Parlamentosu’nun sosyalist vekillerinden Nacho Sánchez Amor, “Bütün gezi sanıkları beraat etti. Türkiye’den (nihayet) iyi bir haber” mesajını paylaştı.





‘TÜRKİYE’DEN GELEN BİR HABERE UZUN ZAMANDIR BU KADAR SEVİNMEMİŞTİM’





ABD’nin prestijli üniversitelerinden Johns Hopkins’de Türkiye uzmanı olan akademisyen Lisel Hints, “Gezi davasındaki tüm sanıkların aklanması muazzam bir haber. Türkiye’den gelen bir habere bu kadar sevineli çok uzun zaman olmuştu” mesajını paylaştı.