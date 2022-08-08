Samanyolu Haber /Gündem / AB, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından endişe duyuyor /08 Ağustos 2022 09:10

AB, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından endişe duyuyor

Financial Times gazetesinde yer alan haberde Batılı başkentlerin Ankara ile Moskova arasında gittikçe derinleşen ekonomik işbirliğinden endişe duymaya başladığını ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olması halinde Türkiye'nin cezalandırıcı önlemlerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Gazeteye konuşan altı Batılı yetkili, Türk ve Rus liderlerin Soçi'de yaptıkları dört saatlik görüşmenin ardından ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliğini genişletme yönünde attıkları adamlardan endişe duyduklarını söyledi.

Yetkililerden biri, AB'nin Türk-Rus işbirliğini artık daha yakından izlediğini belirterek, Türkiye'nin Rusya ile ticarette bir platforma dönüşmesine karşı duydukları endişeyi dile getirdi. Bir başka yetkili ise Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımını "fırsatçı" olarak nitelendirdi.

Washington, Çin başta olmak üzere, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olunmaması konusunda ülkeleri uyarıyor.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da haziran ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, ve ziyarette Türkiye'nin yaptırımlara tabi Rus sermayesinin bir üssü haline gelmemesi konusunun görüşüldüğü belirtilmişti.


Financial Times gazetesine konuşan üst düzey bir başka Batılı yetkili, Erdoğan'ın Soçi'de Rusya ile vardığı mutabakatı yürürlüğe koyması halinde AB ülkelerinin Türkiye'deki şirket ve bankalarına ülkeden çıkması yönünde çağrıda bulunabileceğini söyledi.

Türkiye, dış ticaretinin yarısından fazlasını Avrupa Birliği ile yapıyor.

Gazeteye konuşan yetkili ayrıca, "Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini derinleştirmesinin yaratacağı risk ışığında Batılı firmalara Türkiye'deki ilişkilerini sonlandırmaları ya da faaliyetlerini daraltmaları çağrısında bulunabileceğini" söyledi.

Yetkili, AB'nin Türkiye'ye yönelik resmi bir yaptırım kararı almasının blok içindeki bölünmeler göz önüne alındığında zor olabileceğini ancak bazı üye ülkelerin tek tek harekete geçebileceğini öne sürdü:

"Örneğin ticaret finansmanına kısıtlamalar getirilmesini isteyebilir ya da büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine finansmanı azaltmalarını isteyebilirler"

Batı ekonomisine entegre olan Türkiye, 2021 yılında en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 14 milyar 722 milyon dolarla ABD, 13 milyar 704 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 133 milyon dolarla Irak takip etti.

Rusya'nın MIR sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşün uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ekonomik boyutu ve özellikle Türkiye ile Rusya arasında doğal gazda yeni bir anlaşma olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Türkiye olarak kapılarının herkese açık olduğunu, Türkiye'de kimler yatırım yapmak isterse onlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"Çünkü Türkiye, dünyada sadece bu son gelişmelerde değil, bunun dışında da serbest pazar ekonomisinin en önemli bir açık kapısıdır." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu Soçi ziyaretinin bir güzel tarafı da şu oldu: Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak. Bir de Rusya'nın Mir kartı var. Şu anda bizim beş bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Burada da çok ciddi gelişmeler var. Bu da tabii Rusya'dan gelen turistleri çok çok rahatlatan bir süreç. Onlarla alışverişini, otel ödemelerini yapabiliyorlar. Bu da tabii hem onlar için hem bizim için çok çok rahatlatıcı bir sistem. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanımız da görüşmelerini yaptılar."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından endişe duyuyor Sonraki Haber >>

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:31