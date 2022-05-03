Yeni kriz: AB ülkeleri, Rusya'ya gaz borcunu nasıl ödeyecek?

20 MAYIS'TA KRİZ PATLAK VEREBİLİR





SLOVAKYA'DAN DA BENZER ÇIKIŞ





ALMANYA: HENÜZ HAZIR DEĞİLİZ





POLONYA: YARDIM EDEBİLİRİZ





NE OLMUŞTU?





Duvar'ıngöre, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda ortak bir tutum alamaması AB'de yeni bir kriz olarak yorumlanıyor. Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını sona erdirme hedefini görüşen AB ülkelerinin enerji bakanları, Brüksel'de dün yaptığı görüşmelerde de ortak bir sonuca varamadı.Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketi için yarın yapacağı görüşmelerde fosil yakıtlara tamamen ambargo konması seçeneğini de değerlendirecek. Avrupalı enerji şirketleri de 20 Mayıs'ta Rusya'ya yapılacak gaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddetmeleri halinde ortaya çıkacak olasılıkları değerlendiriyor.The Guardian'ın haberine göre, AB üyesi ülkeler Rusya'ya bu ayın ortalarında yapacağı yakıt ödemeleriyle ilgili bir kırılma noktasıyla karşı karşıya. Avrupalı ??enerji şirketlerinin doğal gaz ödemeleri için bir sonraki ödeme tarihinin 20 Mayıs olduğu belirtiliyor.Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Brüksel'de AB enerji bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, birlik üyesi ülkeler arasında Macaristan'ın MOL enerji şirketi dışında Rusya'ya gaz ödemelerinde rubleyle yapılmasını onaylamayı planlayanın olmadığını savundu. Simson, "Birçok Avrupalı ??enerji şirketi Gazprom'a bir sonraki ödemeyi mayıs ortasında yapacak ve ne yapmaları gerektiğini daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Rusya'ya rubleyle ödeme yapmak yaptırımların ihlalidir" mesajı verdi.Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban, Rus petrol ve gazına ambargo uygulamayı kabul etmeyeceklerini, bunun "kırmızı çizgi" olduğunu savunmuştu. Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, "Macaristan'ın petrol ve doğal gaz ambargosu konusundaki tutumu değişmedi: Bu fikre karşıyız" demişti.Macaristan'ın yanı sıra Rusya'ya kapsamlı bir ambargoya karşı çıkan ülkeler arasında Slovakya da yer alıyor. Slovakya Ekonomi Bakanlığı, AB'nin Rus petrolüne olası bir ambargo kararından muaf tutulmayı talep edeceğini açıkladı. Reuters'in haberine göre, bakanlık "Rus petrolüne ambargo uygulanırsa Slovakya muafiyet talep edecek" açıklaması yaptı.Slovakya'nın en büyük enerji şirketi SPP'nin yöneticisi Richard Prokypcak, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yalnızca doğal gaz değil, Rusya'dan alınan her ürün Rusya'nın savaşını desteklemek anlamına gelebilir. Cevap vermemiz gereken esas soru, Rus gazına yaptırım uygulamanın savaşı sonlandırıp sonlandıramayacağı" dedi.Almanya hükümetinden ise Rusya'dan gaz akışını kesmeye henüz hazır olunmadığı mesajları veriliyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck AB'de gaz ambargosunun hâlâ uzlaşılamayan konulardan biri olduğunu söylerken "Her ülke henüz bu noktada değil ve buna saygı duymamız lazım. Örneğin doğal gaz konusunda biz de henüz hazır değiliz" dedi.Ekonomi Bakanı Habeck, Ukrayna'ya devam eden desteğin "maliyeti" olacağı mesajı da verirken "Kendimize zarar vereceğiz, bu kadarı belli. Yaptırımların kendi ekonomimiz ve ülkemizdeki fiyatlar için sonuçları olmayacağı düşünülemez. Bize bir maliyeti olmayacak" diye konuştu.Rusya'nın gaz akışını kestiği Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa dün yaptığı açıklamada, Varşova'nın Rus fosil yakıtlarına karşı farklı alternatiflere ihtiyaç duyan herhangi bir AB ülkesine yardım etmeye hazır olduklarını duyurmuştu.Rusya "dost olmayan ülkelerin" doğal gaz ödemelerini 1 Nisan'dan itibaren Gazprom'un İsviçre'deki şubesi olan Gazprombank'a yapmasını talep etmiş, ödemelerin ruble para birimine çevrildikten sonra Rusya'ya aktarılacağı açıklanmıştı. AB üyesi ülkelerin çoğu bunun yaptırımların ihlali anlamına geleceğini savunarak söz konusu kararı reddetmişti. Bu talebi ilk reddeden ülkeler arasında yer alan Bulgaristan ve Polonya'ya Rus doğal gazı akışı kesilmişti.