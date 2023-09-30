AB ülkeleri sığınmacılara karşı caydırıcılık yarışında

Danimarka modeli başarılı oldu mu?





İltica sürecini üçüncü ülkelere kaydırma planı





Sınır dışı tartışması

Almanya'da en çok tartışılan konulardan biri de sınır dışı kararları. Almanya'da 2022 yılı sonu itibarıyla sınır dışı edilmesi gereken 304 bin kişiden yaklaşık 248 bini, "müsamaha gösterilenler" kapsamında ülkede yaşamayı sürdürüyor. İltica başvurusu reddedilenler arasında hasta olanlar ya da ülkesinde savaş yaşanan kişiler bu grupta yer alıyor. 2022 yılında sadece 13 bin kişinin sınır dışı edilmesini eleştirenler sınır dışıların daha etkin hale getirilmesini talep ediyor.