Samanyolu Haber /Gündem / AB’ye iltica başvurularında rekor artış: Türkiye üçüncü sırada /09 Kasım 2022 14:56

AB’ye iltica başvurularında rekor artış: Türkiye üçüncü sırada

AB İltica Kurumu’nun bugün açıkladığı rapora göre, Türkiye’den Avrupa’ya iltica başvurularında ağustos ayında yaşanan büyük artış dikkat çekti. AB’ye iltica başvurusunda bulunanlar arasında Türkiye vatandaşları, Suriyeliler ve Afganların ardından üçüncü sırada yer aldı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), son iltica rakamlarıyla ilgili yayınladığı raporda Türkiye'den iltica başvurularında büyük artış olduğunu açıkladı.

AB İltica Kurumu'nun bugün yayınladığı raporda, sadece ağustos ayında AB ülkelerinden iltica hakkı talep eden Türkiye vatandaşlarının sayısının 4600'ü bulduğu, bunun 2014'ten bu yana en yüksek aylık rakam olduğu bildirildi.

Rapora göre AB'ye iltica başvurusunda bulunanlar arasında Türkler, Suriyelilerin ve Afganların ardından üçüncü sırada yer aldı. İltica sayısındaki artışın 2015'te Avrupa'da yaşanan mülteci krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çeken AB, bu durumun Avrupa'da yeni bir göçmen krizinin göstergesi olabileceğini ve üye ülkelerin mevcut göç uygulamalarını altüst edebileceğini vurguladı.

Raporda, ağustosta 27 AB ülkesinin yanı sıra Norveç ve İsviçre'ye toplam 84.500 kişinin iltica talebinde bulunduğu aktarıldı. Savaşın sürdüğü Ukrayna'dan da 255 bin kişinin geçici koruma talep etmesiyle bir ayda toplam başvuru sayısı 1 milyona yaklaştı. AB, bunun temmuz ayına göre yüzde 16'lık bir artışa tekabül ettiğini kaydetti.

Raporda, bu yılın başından bu yana AB'ye iltica ve geçici koruma talebinde bulunanların sayısının 5 milyonu aştığına da dikkat çekildi. Öte yandan ağustosta iltica başvurusu yapanların yüzde 6'sının da aileleri olmadan Avrupa'ya giren çocuklar olduğu açıklandı.

TÜRKİYE, SURİYE VE AFGANİSTAN’I TAKİP ETTİ

Başvuranlar arasında ilk iki sırada 11 biner kişiyle Afganlar ve Suriyeliler yer aldı. 4600 kişiyle üçüncü sıraya yerleşen Türkiye vatandaşlarını Bangladeş, Fas, Pakistan, Tunus ve Gürcistan gibi ülkeler izledi.

Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurularında yaşanan yükseliş daha önce de basına yansımıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'dan sonra Türkiye'den artan başvuru sayısı 2019'da 26 bin 380'e ulaşmış, bu rakam pandemi koşullarının da etkisiyle 2020'de 16 bin 720'ye gerilemişti.

Türkiye'den iltica başvurularının sayısı 2021'de ise yüzde 47'lik artışla 24 bin 625'e yükselirken, söz konusu başvuruların yüzde 32'si Almanya'ya yapılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’ye iltica başvurularında rekor artış: Türkiye... Sonraki Haber >>

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:39