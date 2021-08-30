ABD bankasından rekor tahmin

ABD bankası Well Fargo, 2022 yılı eylül ayında doların 10 Türk Lirası olacağı tahmininde bulundu.Ağustos 2021 yılı raporunu yayımlayan banka, Türkiye ekonomisi, faiz ve doların gidişatına dair de kimi öngörülerde bulundu. Buna göre, banka doların yıl sonunda 9.25 TL'yi göreceği tahminini yaptı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faizlerin düşürülmesi halinde enflasyonun da düşeceği' tezine de yer veren banka, Merkez Bankası yetkililerinin ise, daha önce olduğu gibi, yakın zamanda tasfiye edilebileceklerine dikkat çekti.





Karar gazetesinin haberine göre, Wells Fargo, 27 Ağustos'ta 8,35 olan dolar/TL kurunun, yıl sonunda 9,25, Eylül 2022'de 10.00, 2022 sonunda 10,25 olacağı tahminini paylaştı. Wells Fargo'in ‘uluslararası ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminler de yer aldı.





Banka, yine benzer şekilde TCMB'de tasfiyeler ve görev değişimi olması durumunda TL'nin ciddi bir baskı altında kalabileceğini ve dolar karşısında yüzde 10 değer kaybı yaşayabileceğini öne sürdü. Banka, bu senaryonun, yıl sonu için açıkladıkları 9,25'lik dolar/TL tahminini desteklediğini yazdı.