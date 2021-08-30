Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz telefon

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Mart’tan beri cezaevinde olan 8 aylık hamile Arzu Nur Özkan’ın babası Hanifi Kılıç’ı aradı. Özkan’ın durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, hamile bir kadına yaşatılan hak ihlalleriyle ilgilenmesi için CHP Kayseri milletvekilini görevlendireceğini söyledi.







“ŞOK GEÇİRDİM”





Kemal Kılıçdaroğlu aradığında büyük bir şok geçirdiğini söyleyen Hanifi Kılıç, bir parti başkanın kızının durumuyla ilgilenmesine çok sevindiğini belirtti. Hanefi Kılıç, CHP Başkanı ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:





“Kemal bey aradığında şaşırıp kaldım. ‘Yarın cezaevine Kayseri milletvekilimi gönderiyorum’ dedi. Telefonumu Gergerlioğlu’dan aldığını söyledi. Hem geçmiş olsun diyeyim hem de kızımın durumuyla ilgili almak istediğini söyledi. Hassasiyetinden dolayı teşekkür ettim. Ben de kızımın cezaevinde yaşadığı sıkıntıları anlattım. Kızımın dosyasında bir şey yok. Hamile bir kadının Edirne’den Kayseri Bünyan’a kelepçeli 16 saat yolculuk yaptığını söyledim. Cezaevine gidince hücreye attıklarını, üçüncü gün bayılınca diğer koğuştan kadınların yanına geldiğini anlattım. Kızımın 8 aylık olduğunu ve cezaevinde doğum yapmasını istemediğimi belirttim. İlk doğumu, başında biz olmak istiyoruz.”





Hanifi Kılıç, Kılıçdaroğlu’nun kızının dosya numaralarını istediğini de sözlerine ekledi.





ANAOKULU ÖĞRETMENİ





Geçen yıl 25 Temmuz’da evlenen Arzu Nur Özkan ve eşi Cihan Özkan 9 Mart’ta Edirne’de gözaltına alındı. Bir gün sonra tutuklanıp Edirne Cezaevine konuldular. O dönemde 2 aylık hamile olan Arzu Nur Özkan 2 Nisan’da Kayseri Bünyan Cezaevine, eşi de mayıs ayında Çorum Sungurlu T Tipi Cezaevine sevk edildi.





Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında tutuklanan anaokulu öğretmeni Arzu Nur Özkan (33), KHK ile kapatılan Bursa Özel İlkbahar İlkokulu’nda çalıştığı için, Bank Asya hesabı olduğu için ve bir tanığın beyanlarına dayanılarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, polis ifadesini mahkemede düzelten, yanlış olduğunu belirten tanığın söylediklerini dikkate almadı. Tanığın ilk ifadesine göre cezayı veren mahkeme Yargıtay’ın emsal kararlarını da görmezden geldi. Özkan’ın dosyası şu anda İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.





Adliyede katip olarak çalışırken ihraç edilen Cihan Özkan ise örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay’da bulunuyor. Daha önce Bursa H Tipi Cezaevinde 18 ay kalan Cihan Özkan, şu anda Çorum’da tutuklu.





DOKTOR ERKEN DOĞUM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ





HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na bu ay içinde bir mektup yazan Arzu Nur Özkan, 16 saat kelepçeyle yolculuk yaptığını, sadece erkek tuvaleti olan bir odada 15 gün yerde yattığını, böcekler ve farelerle yaşamak zorunda kaldığını, düşük tehlikesi geçirdiğini ve tansiyonu 20’lere çıktığını için kaç kez acile kaldırıldığını anlatmıştı. “Öyle şeyler yaşıyorum ki, anlatmıyorum hiç” diyen Özkan’a doktor doğum için 13 Ekim tarihini verdi. Ancak yaşadığı stres, yüksek tansiyon nedeniyle bebeğin suyu azaldığı için eylül ayı sonunda erken doğum yapması bekleniyor.