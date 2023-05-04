ABD basını da endişeli: 'Erdoğan, seçim sonuçlarına müdahale edebilir!'

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye’de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir analize yer verdi. "Türkiye'de seçimler özgür ve adil olmayacak" başlıklı analiz, Nate Schenkkan ve Aykut Garipoğlu'nun imzasıyla yayınlandı.







'ERDOĞAN VE AKP, ÜLKEYİ OTORİTER BİR YOLA SOKTU'

“Son 20 yıldır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, güçler ayrılığı dengesini ortadan kaldırarak ve muhalefeti sert bir şekilde bastırarak ülkeyi otoriter bir yola soktu” sözleriyle başlayan analizde, “Erdoğan ve partisi, son on yılda birkaç kez seçimlere müdahale etti ancak her zaman başarılı olamadı” denildi.





'SADIK HAKİMLERDEN OLUŞAN BİR SİSTEM'

AKP'nin seçim yasasındaki son değişiklikler, muhalefete baskı, ifade özgürlüğüne yönelik keyfi cezalar ve kamu kaynaklarının kullanımı gibi seçim sonucunu değiştirmeye ilişkin birçok yola başvurabileceğini yazan Foreign Policy’de, şu ifadeler kullanıldı:







“Sadık hakimlerden oluşan bir sisteme dayanan AK Parti, bazı rakiplerinin aday olmasını engellemek için mahkemeleri kullandı. Sol görüşlü Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) popüler kurucu ortağı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen, 2016'dan bu yana terör propagandası yapmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalardan tutuklu bulunuyor.”





'MUHALEFET, SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYA'

“Seçim yaklaştıkça muhalefet sadece yasal baskılarla değil, silahlı saldırılarla da karşı karşıya kalıyor” ifadelerine yer verilen analizde, “Keyfi cezai yaptırımlar, Erdoğan’ın Türkiye’sinde olağan hale geldi” denildi ve dezenformasyon yasası olarak nitelendirilen yasa teklifine işaret edildi.





Türkiye’de basının, hükümet kontrolünde olduğunu yazan Schenkkan ve Garipoğlu, muhalefetin ana akımda yer almak için ‘mücadele ettiği’ değerlendirmesinde bulundu. Foreign Policy’de yayınlanan analiz, “Türkiye’de demokrasi tehlikede" sözleriyle sona erdi.