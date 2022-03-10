ABD bunu konuşuyor! Fotoğraflarını ifşa ettiler! 61 yaşındaki kadın Rus casusu çıktı

New York'taki bir Rus propaganda merkezinin kurucusu kadın ABD savcıları tarafından Rus casusu olmakla suçlandı.





PUTİN İLE DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇMİŞ

Manhattan savcıları, casus olduğu iddia edilen Elena Branson'ın 2012 yılında Rusya'dan New York'a gönderildiğini belirtti. Rus hükümetinin en üst düzey isimlerinden yetki aldığı iddia edilen 61 yaşındaki kadının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan yazıştığı da yönlendirilen suçlamalar arasında.





Savcılar, kadının kurduğu merkezin Rusya'nın ABD'deki etkisini yaymayı amaçlayan bir Kremlin propaganda makinesi olarak hizmet ettiğini belirtti. Kısmen Rus hükümeti tarafından finanse edildiği iddia edilen merkez bu yıl, ABD'de Rusça konuşan topluluğu pekiştirmek' için bir gençlik forumuna ev sahipliği yapmayı planlıyordu.