ABD Büyükelçisi'nden Türkiye için ilaç uyarısı

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıkladı.





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda konuşan Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını söyledi ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye'nin çıkarına olmayacağını söyledi.





Bir yıl önce ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesinde bu sorunun çözüleceğine dair söz verildiğini aktaran Satterfield, Türkiye'nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.





"Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil"





ABD'li büyükelçi, "Şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil" dedi.





ABD ve Türkiye arasında yıllık ticaret hacmi 21 milyar dolar. İki ülkedeki liderler birkaç yıldır ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefinden bahsetse de mevcut tablo bu durumun çok gerisinde.





Bir ticaret konferansında internet üzerinden konuşan Satterfield, Türkiye'nin ABD'li sosyal medya şirketlerinden Türk kullanıcıların verilerini Türkiye'de tutmasını talep etmesini de eleştirdi.