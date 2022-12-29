Samanyolu Haber /Dünya / ABD Çin’den Gelen Yolculara COVID Testi Şartı Getiriyo /29 Aralık 2022 11:22

ABD Çin’den Gelen Yolculara COVID Testi Şartı Getiriyo

Amerika COVID-19 vakalarında artışla mücadele eden Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu getiriyor. Sağlık yetkilileri 5 Ocak’tan itibaren yolculardan negatif COVID-19 testi isteneceğini belirtti.

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Aralık ayı başlarında çok sayıda kentte yaşanan protestoların ardından "sıfır COVID" politikasından vazgeçen Çin’de yeni virüs vakaları tırmanıyor.

Hindistan, İtalya, Japonya ve Tayvan’ın ardından Amerika da Çin, Hong Kong ya da Macao’dan gelen 2 yaşın üzerindeki yolculardan en geç iki gün öncesine ait negatif COVID testi uygulamasını başlatıyor.

VOA'nın haberine göre, Federal yetkililer uçuştan önce 10 günden uzun süre testi pozitif çıkan yolcuların negatif test yerine iyileştiklerini gösteren belge gösterebileceklerini belirtti.

Amerikalı yetkililer politika değişikliğine gidilmesinde COVID-19 virüsünün varyantları konusunda bilgi eksikliğinin ve Çin’de artan vaka sayılarının virüsün yeni varyanlarının ortaya çıkmasına yol açabileceğine ilişkin endişelerin etkili olduğunu kaydetti.

ABD genom dizilimi programını genişletiyor

ABD havaalanlarında uygulanan gönüllü genom dizilimi programını da genişletiyor. Bu kapsamda Seattle ve Los Angeles şehirleri de programa eklendi.

Böylece pozitif testlerden bilgi toplayan havaalanlarının sayısı yediye yükseldi.

Pekin resmi COVID verileri ve açıkladığı can kaybı sayısının tutarsız olduğu yönünde eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Gazetecilere bilgi veren Amerikalı sağlık yetkilisi, Çin’de gittikçe artan vaka sayılarıyla ilgili paylaşılanlar konusunda kısıtlı bilgilerinin bulunduğunu ve Çin’de testlemede azalma olduğu için de gerçek enfeksiyon oranının ne olduğunu kestirmekte zorlandıklarını belirtti.

Bazı sağlık uzmanları virüsün Çin’de günde 1 milyon kişiyi enfekte edebileceğini kaydetti. Uluslararası modellemeler de Çin’de 2 milyon ya da daha fazla kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Çin’de yaşlı nüfusun aşılanma oranı düşük

Çin bir yandan da yaşlı nüfusun aşılanma oranını arttırmaya çalışıyor. Henüz yeni teknolojiyle geliştirilen mRNA aşılarını onaylamayan Çin’de genel aşılanma oranı yüzde 90; ancak takviye dozlarını yaptıran yetişkinlerin oranı yüzde 57.

Çin hükümetinin açıkladığı resmi verilere göre bu oran 80 yaş üstü nüfusta yüzde 42 civarında.

Çin’in kendisinin geliştirmiş olduğu dokuz COVID-19 aşısının hiçbiri Omicron varyantını hedef alacak şekilde güncellenmiş değil.

ABD’li yetkili: "Çin yardım teklifini geri çevirdi"

Amerikalı yetkililer Çin’e mRNA aşısı desteği vermeyi teklif ettiklerini; ancak Çinli yetkililerin bu aşamada ABD’nin yardımına ihtiyaç duymadıklarını söylediklerini belirtiyor.

Gazetecilere bilgi veren Amerikalı yetkili yardım teklifinin hala geçerli olduğunu kaydetti.
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