ABD’de Georgia seçimleri salı günü yapılacak

Georgia yasalarına göre, Kongre seçimlerinde herhangi bir adayın yüzde 50 ve üstü oy alamaması durumunda seçim ikinci tura gidiyor.







3 Kasım'da yapılan seçimde mevcut senatörler Cumhuriyetçi David Perdue ve Kelly Loeffler gerekli oyu alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.





Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler koltuklarını korumak için mücadele veriyor. Demokrat senatör adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock da senatör olabilmek için kampanya yürütüyor.





Şu anda Senato’da 50-48 Cumhuriyetçilerin üstünlüğü var.





Amerika’nın Sesi’ne göre salı günü gerçekleşecek seçimde eğer Ossoff ve Warnock seçimden galip çıkarsa Demokratlarla Cumhuriyetçilerin Senato’daki sayısı 50-50 eşit hale gelecek.





Bu durumda oluşabilecek anlaşmazlığı da 20 Ocak’ta başkan yardımcısı koltuğuna oturacak olan Kamala Harris çözecek.





Bu durum da Demokratların Senato’da kontrolü ele geçireceğini gösteriyor.





Joe Biden’ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato’da Demokratların kontrolü elde etmesi önem taşıyor.





Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta, Senato’da da kontrolün Demokratlarda olması Biden’ın işini oldukça kolaylaştıracak.





İki taraf da Georgia eyaletine büyük ölçüde televizyon reklamı yatırımı yapmış durumda.Reklam için 490 milyon dolar harcandığı belirtiliyor.





Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Biden eyaleti az farkla kazanmıştı.Eyalette erken oy kullanma oranı 3 milyona ulaşmış durumda.





Son anketlere göre Purdue çok az farkla Ossoff’un önünde, Warnock da çok az farkla Leoffler’ın önünde.