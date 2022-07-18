Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de ‘Gizli Servis’ tartışması /18 Temmuz 2022 08:08

ABD’de ‘Gizli Servis’ tartışması

6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonunun çalışmaları çerçevesinde görev alanı içinde başkanları korumak da olan Gizli Servis’e celp göndermesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

SHABER3.COM



Gizli Servis’in 5 ve 6 Ocak tarihlerine ait telefon mesajlarını sildiği belirtiliyor.

6 Ocak olaylarını soruşturan komisyonda yer alan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger, “Eğer Gizli Servis 5 ve 6 Ocak tarihine ait telefon mesajlarını sildiyse bu çılgınlık” ifadelerini kullandı.


Kinzinger bu açıklamasını CBS televizyonuna yaptı.

Komisyon Salı gününe kadar Gizli Servis’in silindiği belirtilen mesajları teslim etmesini istemişti.

Kinzinger de Salı gününü işaret etti ve o gün konuyla ilgili daha fazlasını öğreneceklerini kaydetti.

Kinzinger ayrıca Gizli Servis’in konuyla ilgili yayınladığı mesajın çelişkili olduğunu da vurguladı.

Gizli Servis açıklamasında, bazı mesajların silindiğini kabul etmiş, soruşturmayla ilgili mesajların teslim edildiğini kaydetmişti.


Geçen ay komisyonda ifade veren eski Beyaz Saray çalışanlarından Cassidy Hutchinson, eski Başkan Trump’ın 6 Ocak’ta Kongre’ye destekçileriyle gitme konusunda Gizli Servis’le hararetli tartışma yaşadığını belirtmişti.

6 Ocak olaylarını soruşturan komisyonun bir sonraki oturumu Perşembe günü.

Kinzinger, Gizli Servis’in bir üyesinden yaşananları dinlemeyi memnuniyetle karşılayacağını söyledi ama Perşembe günü Gizli Servis'den bir ismin ifade vermesi beklenmiyor.

Gizli Servis komisyonla tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği yönünde bir açıklama yayınladı.

Gizli Servis’in mesajları silmesiyle ilgili açıklama İç Güvenlik Bakanlığı müfettişinden gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’de ‘Gizli Servis’ tartışması Sonraki Haber >>

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:11