ABD’de ‘Gizli Servis’ tartışması









Gizli Servis’in 5 ve 6 Ocak tarihlerine ait telefon mesajlarını sildiği belirtiliyor.





6 Ocak olaylarını soruşturan komisyonda yer alan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger, “Eğer Gizli Servis 5 ve 6 Ocak tarihine ait telefon mesajlarını sildiyse bu çılgınlık” ifadelerini kullandı.









Kinzinger bu açıklamasını CBS televizyonuna yaptı.





Komisyon Salı gününe kadar Gizli Servis’in silindiği belirtilen mesajları teslim etmesini istemişti.





Kinzinger de Salı gününü işaret etti ve o gün konuyla ilgili daha fazlasını öğreneceklerini kaydetti.





Kinzinger ayrıca Gizli Servis’in konuyla ilgili yayınladığı mesajın çelişkili olduğunu da vurguladı.





Gizli Servis açıklamasında, bazı mesajların silindiğini kabul etmiş, soruşturmayla ilgili mesajların teslim edildiğini kaydetmişti.









Geçen ay komisyonda ifade veren eski Beyaz Saray çalışanlarından Cassidy Hutchinson, eski Başkan Trump’ın 6 Ocak’ta Kongre’ye destekçileriyle gitme konusunda Gizli Servis’le hararetli tartışma yaşadığını belirtmişti.





6 Ocak olaylarını soruşturan komisyonun bir sonraki oturumu Perşembe günü.





Kinzinger, Gizli Servis’in bir üyesinden yaşananları dinlemeyi memnuniyetle karşılayacağını söyledi ama Perşembe günü Gizli Servis'den bir ismin ifade vermesi beklenmiyor.





Gizli Servis komisyonla tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği yönünde bir açıklama yayınladı.





Gizli Servis’in mesajları silmesiyle ilgili açıklama İç Güvenlik Bakanlığı müfettişinden gelmişti.