ABD’de muhalefetten bomba ifadeler

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi Başkan Trump’ın azil süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Pelosi, Başkan Trump’ın azledilmesi için resmi olarak suçlamaların getirileceğini açıkladı.







Pelosi, ABD'nin kurucularının bir başkanın kral olarak davranmasını önlemek amacıyla “Halk kraldır” anlayışıyla, anayasayı tehlikeli liderlere karşı korumak adına “azledilme” maddesini anayasaya koyduklarını söyleyerek söze girdi. Pelosi sözlerine, “Başkan'ın hukukun üzerinde olmasına izin verirsek, bunu cumhuriyetimiz pahasına yapmış oluruz. Kimse hukukun üzerinde değildir” diyerek devam etti.





Pelosi “Başkan’ın hukukun üzerinde olmasına izin verirsek, bunu cumhuriyetimiz pahasına yapmış oluruz. Başkan siyasi çıkarı için görevini kötüye kullanmıştır” dedi. “Trump bize harekete geçmekten başka bir seçenek bırakmadı” ifadelerini kullandı.





Pelosi, “Veriler tartışmasız. Başkan kendi siyasi çıkarı için ulusal güvenliğimiz pahasına görevini kötüye kullanmıştır. Üzülerek ancak tevazu ve itimatla ülkemizin kurucularına duyduğumuz bağlılık ve yüreğimizde Amerika sevgisiyle, Adalet Komisyonu Başkanı'ndan azil gerekçelerini hazırlamasını istiyorum” açıklamasını yaptı.