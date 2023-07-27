ABD’de senarist ve oyuncuların grevi devam ediyor

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları grev, stüdyolar ile yapılan görüşmelerin istenilen düzeyde geçmemesinin ardından devam etti.





Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.





Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York'ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılıyor.











Bugün San Francisco Belediye Binası önünde toplanan SAG-AFTRA üyeleri, gösteri düzenledi. Gösteriye katılan Denetim Kurulu Başkanı Aaron Peskin, Süpervizör Senatör Scott Wiener ve Süpervizör Matt Dorsey burada bir konuşma yaptı.





Greve Hollywood’un birçok ünlü oyuncusu katılıyor. Son olarak Bryan Cranston ve Chloe Grace Moretz, Times Meydanı’nda gerçekleştirilen greve katılım gösteren oyuncular olmuştu.





ABD’de senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.