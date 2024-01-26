ABD’de Teksas krizi: 25 validen ortak bildiri

Sözcü'de yer alan habere göre ABD’nin Meksika ile komşu eyaleti Teksas’ta “diken ve jiletli” teller dolayısıyla başlayan gerilim devam ediyor.



ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas’ta Meksika sınırına göçmen geçişini engellemek amacıyla konulan dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar verdi.



Karara rağmen Teksas Valisi Greg Abbott bölgeye daha fazla “diken ve jiletli çitler” koyacağını söyledi.



Abbott, Teksas Ulusal Muhafızları’na daha fazla dikenli tel döşemeye devam etme emri vermesini engelleyen herhangi bir şey olmadığını savundu.



25 VALİDEN TEKSAS'A DESTEK



Ülkede ABD Başkanı Joe Biden hükümetine yönelik sınır güvenliği eleştirileri devam ederken, 25 eyaletin valisi yüksek mahkemenin kararının ardından Teksas’ın "anayasal meşru müdafaa hakkını" savunan bir bildiriye imza attı.



Cumhuriyetçi Valiler Birliği imzasını taşıyan bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz.”



ULUSAL MUHAFIZLAR HAREKETE GEÇEBİLİR Mİ?



Ülkedeki eyaletlerde bulunan Ulusal Muhafızlar, ülke ordusunun bir parçası ve ABD Başkanı tarafından denetleniyor. Muhafızlar belli başlı bazı durumlar dışında emirleri eyalet valisinden alıyor. Eyalet valileri, afetlerde ve sivil itaatsizlik durumlarında, Ulusal Muhafızları göreve çağırabiliyor. Ancak başkanlar da ulusal güvenlik ihtiyaçları durumunda, ülke çapında Ulusal Muhafızları kullanabilir.



SINIR GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI



ABD'de sınır güvenliği tartışmaları son günlerde giderek artıyor. Kasım ayında seçime gidilecek olan ülkenin eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump, ilk işinin Meksika sınırını kapatmak olacağını söylüyor.



GÖÇMEN SAYISINDA ARTIŞ



Meksika’dan binlerce kişi, daha iyi bir yaşam sürme arayışıyla yasa dışı yollardan ABD’ye gitmeye çalışıyor. Son zamanlarda göçmenlerin sayısında artış gözlemleniyor. Göçmenlerin sınır bölgesinde zorlu bekleyişi devam ederken, Ulusal Muhafızlar bölgesine gelen göçmenleri kontrol altında tutmaya çalışıyor.