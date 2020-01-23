ABD Hazine Bakanı'ndan Thunberg'e tepki

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 'sürdürülebilirlik' ana teması üzerinden iklim krizi ve ekolojik felaketlere odaklanması sebebiyle 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Trump yönetimi arasında düelloya sahne oluyor.







Ergen iklim aktivistinin eylüldeki BM Genel Kurulu'nun ardından bu hafta Dünya Ekonomik Forumu'nda da iklim kriziyle ilgili dünya liderlerine hesap sormasına, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den tepki geldi.





ABD Başkanı Donald Trump, daha önce adını vermeden eleştirdiği Thunberg için son olarak "Konuşmasını dinlemek isterdim" derken, kendi bakanı, dünyaca ünlü aktivisti paylamaya çalıştı.