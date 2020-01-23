Samanyolu Haber /Dünya / ABD Hazine Bakanı'ndan Thunberg'e tepki /23 Ocak 2020 20:11

ABD Hazine Bakanı'ndan Thunberg'e tepki

Greta Thunberg'den "O da kim oluyor ki" diye söz eden ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Üniversiteye gidip ekonomi eğitimi aldıktan sonra gelip konuşsun" dedi.

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İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 'sürdürülebilirlik' ana teması üzerinden iklim krizi ve ekolojik felaketlere odaklanması sebebiyle 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Trump yönetimi arasında düelloya sahne oluyor. 

Ergen iklim aktivistinin eylüldeki BM Genel Kurulu'nun ardından bu hafta Dünya Ekonomik Forumu'nda da iklim kriziyle ilgili dünya liderlerine hesap sormasına, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce adını vermeden eleştirdiği Thunberg için son olarak "Konuşmasını dinlemek isterdim" derken, kendi bakanı, dünyaca ünlü aktivisti paylamaya çalıştı. 
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