Samanyolu Haber /Dünya / ABD hem Irak, hem de Suriye'de vurdu: Hedef İranlı milisler /28 Haziran 2021 09:20

ABD hem Irak, hem de Suriye'de vurdu: Hedef İranlı milisler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Irak ve Suriye’de İran yanlısı milislere hava saldırısı düzenledi.

SHABER3.COM

Pentagon, Irak ve Suriye sınırında İran yanlısı milislerin silah depolarının ve operasyon merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Bir sivil toplum örgütü, bu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Başkan Joe Biden’in emirleri doğrultusunda, Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, Irak ve Suriye sınırında İran’ı desteklediği milislerin tesislere savunma amaçlı saldırı düzenledi.” dedi.

Sözcü, milisler tarafından silah deposu ve operasyon merkezi olarak kullanılan iki hedefin Suriye’de, bir hedefin ise Irak’ta vurulduğunu bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu saldırıda İran yanlısı en az 5 Iraklı milisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu saldırıyla, Biden’in ocak ayında iktidara gelişinden bu yana ABD, ikinci kez Suriye’de İranlı milisleri vurdu.

ABD’nin, ocak ayında Suriye’deki İranlı milislere yönelik hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD son dönemde özellikle Irak’taki askerlerine ve lojistik merkezlerine yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili olarak İranlı milisleri sorumlu tutuyor.
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