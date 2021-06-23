ABD İran merkezli Press TV dahil 36 internet sitesine el koydu

ABD hükümeti İran merkezli Press TV, Yemen merkezli Al Masirah televizyonlarının internet siteleri dahil 36 internet sitesine el koydu.







Dünden itibaren Press TV'nin internet sitesine giren kullanıcılar, presstv.com internet sitesine ABD Yönetimi tarafından bazı yasaların öngördüğü üzere el koyulduğu ve engellendiği bilgisiyle karşılaşıyor:









Aynı mesaj İran merkezli Al-Alam ve Yemen TV kanalı Al Masirah'nin internet sitelerinde de yer aldı.





ABD Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarına atıfta bulunarak, "İran hükümeti bağlantılı 33 yayın organına ve Iraklı Ketaib Hizbullah bağlantılı 3 yayın oranına el koyduğu"nu doğruladı.





ABD hükümetince el konulan internet sitelerinde karşılaşılan açıklamada FBI ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın mühürleri de yer aldı.





ABD hükümetince el konulan internet siteleri arasında Irak'ta Şii din adamı ve siyasetçi Ammar al-Hakim'in sahibi olduğu Al Forat Network adlı uydu kanalının internet sitesi, Gazze'de Hamas ve İslami Cihad'ın görüşlerini yansıtan Palestine Today internet sitesi ve Bahreyn'in muhalif LuaLua TV adlı kanalının internet sitesi de bulunuyor.





ABD'nin bu kararı İran'da İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından geldi. Reisi seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada ABD'nin İran'a karşı tüm yaptırımlarını kaldırması ve 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönmesi çağrısında bulunmuştu. Reisi İran'ın balistik füze programının müzakere edilemeyeceğini söylemişti.





İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaizi, ABD'nin İranlı internet sitelerine el koyma kararını kınadı.





Yemen Dayanışma Konseyi de el koyma kararını kınadığı açıklamasında bunun "Amerikan rejiminin Yemenlilerin sesini kasıtlı olarak susturma" eylemi olduğunu söyledi.





Al Masirah TV de internet sitesine getirilen yasağın ABD'nin gerçekle karşı karşıya gelme yeteneksizliğini ve "ifade özgürlüğü sloganı"nın yalan olduğunu gösterdiğini bildirdi.





Press TV ise ilk açıklamasında İranlı ve bölgesel televizyon kanallarının internet sitelerine el konulmasının "koordineli bir eylem" olarak göründüğünü söyledi.





ABD yaptırımlara atıfta bulundu





ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada internet sitelerine el konulan 33 İranlı yayının bağlı olduğu İran İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nin (IRTVU), ABD Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nin (OFAC) tarafından 22 Ekim 2020'de "İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından yönetildiği" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.





Açıklamada, bu listedeki kurum ve kuruluşların internet sitesi ve domain hizmetlerinden, OFAC lisansı olmadıkça yararlanamayacağı savunuldu.





Açıklamada IRTVU'nun yaptırım listesine alınma nedeninin de "ABD seçimlerine ilişkin yanlış bilgi yaymak" olduğu iddia edildi.





El konulan diğer üç internet sitesinin Irak'taki Ketaib Hizbullahı tarafından yönetildiği iddia edilen açıklamada ABD'da OFAC'ın 2 Temmuz 2009'da Ketaib Hizbullahı yaptırım listesine aldığı ve bu örgütün ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "terör örgütü" olarak tanındığı kaydedildi. Açıklamada el konulan bu 3 internet sitesinin de OFAC lisansına sahip olmadığı ifade edildi.