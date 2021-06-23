Habertürk'te bir 'Sezgin Baran Korkmaz' istifası daha

Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Habertürk'teki irtibatlarını Emrah Doğru üzerinden sağladığı ve kardeşinin Korkmaz'ın yalısında çalıştığı iddia edildi.
Aynı zamanda İnsanlık Dergisi'nde genel yayın yönetmenliği yapan Habertürk muhabiri Emrah Doğru, Sezgin Baran Korkmaz'la röportajlar yapıyordu. Bu dergide Korkmaz'a "Yılın İyi İnsanı" ödülü verilmişti.
Medyaradar’ın haberine göre, Habertürk yönetimi son gelişmeler sonrası Emrah Doğru’nun istifasını istedi.
Kanalın Emrah Doğru ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.