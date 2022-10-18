ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Yunanistan açıklaması

Bazı Ege adalarını anlaşmaya aykırı olarak silahlandırılmasıyla bir kat daha gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda bir açıklamada bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, iki ülke arasından biri lehine tavır almalarının mümkün olmadığını ifade ettiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD’nin Ege’deki tutumunun, Türkiye veya Yunanistan’dan birinin lehine olamayacağını söyledi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD’nin Ege’deki tutumunun, Türkiye veya Yunanistan’dan birinin lehine olamayacağını söyledi.

ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Flake’in açıklaması paylaşıldı.ABD’nin Türkiye’yle Yunanistan’a yaklaşımının ‘değişmediği’ ve ABD’nin yaklaşımının ortaklardan birinin lehine taraf tutmaya yönelik olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Son dönemde bana ABD’nin Ege’de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım ‘Hayır’. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki işbirliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır.”Flake, şu anda ortak çabalarının Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı.Flake, Türkiye’nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak, Ukrayna’yla Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Büyükelçi şunları söyledi: “Yunanistan ile savunma alanındaki işbirliğimiz, Ukrayna’yı ve Orta ve Doğu Avrupa’daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO’nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır.”