ABD, Rusya'ya hava savunma sistemi verecek

VOA'nıngöre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, gelişmiş hava savunma sistemleri dahil, Ukrayna'ya kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.Açıklamaya göre Biden Ukrayna liderine ABD'nin desteğinin devam edeceği konusunda güvence verdi.Telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, gelişmiş hava savunma sistemleri dahil, Ukrayna'ya kendisini savunması için gereken desteği sürdürme sözü verdi" ifadeleri kullanıldı.ABD Ukrayna'ya Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 16,8 milyar doları aşkın tutarda güvenlik yardımı sağladı.Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de sosyal medyadan yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunması olduğunu kaydeden Ukrayna lideri, "Şu anda savunma işbirliğinde bir numaralı öncelik bu" ifadesini kullandı."Saldırılar Ukrayna'nın yanında yer alma kararlılığımızı güçlendiriyor"ABD Başkanı Joe Biden Zelenski ile görüşmeden önce yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın başkent Kiev dahil 10 kente yönelik saldırılarını kınadı.Biden, "Bu saldırılar Ukrayna halkının yanında yer alma kararlılığımızı daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Biden, Rusya'nın son saldırılarında sivillerin öldüğünün ve askeri bir amacı olmayan hedefleri yok ettiğinin altını çizdi. “Saldırılar Putin’in Ukrayna halkına yönelik hukuk dışı savaşının zulmünü bir kez daha gösteriyor" dedi.Rusya'nın saldırılarında yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyen Başkan Biden, "Bu saldırılar ne kadar süre gerekirse Ukrayna halkının yanında yer alma kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. Müttefik ve ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya saldırıları sebebiyle bedel ödetmeye, Putin ve Rusya'nın vahşet ve savaş suçları sebebiyle hesap vermesini sağlamaya, Ukrayna güçlerine ülkelerini ve özgürlüklerini savunmaları için gereken desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Rusya'ya bir kez daha nedensiz saldırısına derhal son vermesi ve Ukrayna'dan askerlerini çekmesi çağrısında bulundu.Blinken: "Tarafsızlık iddiasıyla kaçamak açıklama yapma zamanı değil"Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ABD’nin Ukrayna’ya desteğinin süreceğini vurguladı.Blinken Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Ukrayna’nın kendisini savunması ve halkını koruması için sarsılmaz şekilde ekonomik, insani ve güvenlik yardımı sağlamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price iki bakanın telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken'ın Ukrayna'yı Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Ukrayna'nın moralini bozmasına izin vermediği için takdir ettiğini ve ABD'nin Ukrayna'ya destek konusundaki kararlılığını vurguladığını belirtti.ABD Dışişleri Bakanı Blinken da yaptığı yazılı açıklamada da, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ahlaki bir sorun teşkil ettiğini ve uluslararası toplumun Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in eylemlerinin kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ortaya koyma sorumluluğu olduğunu" vurguladı.Rusya'nın saldırılarında başkent Kiev'de çocuk parklarının hedef alındığını belirten Blinken, "ABD sizin yanınızda" sözleriyle Ukraynalılar'a seslendi. ABD Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'nın da diğer ülkeler gibi kendi geleceğini belirleme, uluslararası olarak tanınan sınırlar içersinde barış içinde yaşama hakkı vardır" dedi.Blinken, "Şimdi Ukrayna'dan yana açıkça konuşma zamanı. Çekimser olma, yatıştırıcı ifadeler kullanma ya da tarafsızlık iddiasıyla kaçamak açıklamalar yapma zamanı değil. BM Sözleşmesi'nin temel ilkeleri söz konusu" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı yazılı açıklamasını, "Bu savaşı Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimleri ve sivillere yönelik saldırılarıyla tırmandıran tek bir ülke var: Rusya. Bu savaşı şimdi sonlandırabilecek ve Rus güçlerini çekebilecek tek bir kişi var: Vladimir Putin" ifadeleriyle sonlandırdı.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink ile görüştü.Ukrayna lideri Telegram platformunda paylaştığı mesajda, “ABD, Rusya’nın Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırılarını kınıyor ve Rusya’nın ülkemizde işlediği savaş suçları ve vahşete ilişkin hesap vermesi konusunda kararlı. Desteğiniz için teşekkürler!” ifadelerini kullandı.