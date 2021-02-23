ABD Senatosu’nda Kongre işgali soruşturması





Senato İç Güvenlik Komisyonu ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki oturumlarda Senato ve Temsilciler Meclisi’nin aynı zamanda emniyetinden de sorumlu olan protokol müdürleri Michael Stenger ve Paul Irving ifade verecek. Senato'daki oturumlarda ifadelerine başvurulacak diğer yetkililer Kongre Polisi'nin eski şefi Steven Sund ve Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Contee.





Eski Başkan Donald Trump taraflarlarından oluşan kalabalığın düzenlediği saldırıdan sonra istifa eden Senato ve Temsilciler Meclisi protokol müdürleri Stenger ve Irving, ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.



