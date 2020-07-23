ABD şimdiden ilk alıcı: 100 milyon doz aşı

Fox News’a konuşan Azar, “Eczacılık alanında küresel lider Pfizer ile bu yılın Aralık ayından başlayarak 100 milyon doz aşı üretmek için sözleşme imzaladık. Yarım milyar doz daha satın alma seçeceği de mevcut” diye konuştu. Azar, “Bunların tabi güvenli ve etkili olması gerekiyor” ifadesini kullandı.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre de, Pfizer, ürünün ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden Acil Kullanım Yetkisi ya da ruhsat alması ve üçüncü aşamadaki büyük çaplı klinik deneyde güvenli ve etkili olduklarının kanıtlanması halinde dozları teslim edecek.





Pfizer, Corona virüsü için aşı geliştirme çalışmalarında Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile işbirliği yapıyor.





ABD aşılar için 1,95 milyar dolar ödeyecek





Şirketlerden yapılan açıklamada, ABD'nin aşılar için 1,95 milyar dolar ödeyeceği belirtildi. Bu rakam, ABD'nin bugüne kadar bir aşı için harcamayı kabul ettiği en yüksek miktarı oluşturuyor. Hükümetin daha önce imzaladığı anlaşmalarda, ilaç şirketlerinin aşı çalışmalarıyla ilgili masraflarına katkı sağlanması öngörülüyordu ancak Pfizer sözcüsüne göre, aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmadıkça ve başarılı şekilde üretilmediği müddetçe Pfizer ve BioNTech'e hükümetten herhangi bir ödeme yapılmayacak.





Azar, ABD’ye “öncelik” verilen beş aşı adayından üçünün ilk aşama testlerde olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Bunlar arasında Pfizer’ınkiyle birlikte, Moderna ve AstraZeneca şirketlerinin halen üzerinde çalıştıkları aşılar bulunuyor.





ABD Sağlık Bakanı Azar, “Şu anda çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız ama bununla mücadele edecek araçlara sahibiz” diyerek, üç tedavi yöntemi bulunduğuna işaret etti ve bunları Remdesivir, steroid ve plazma tedavisi olarak sıraladı.