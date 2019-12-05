Samanyolu Haber /Dünya / ABD Suriye planını duyurdu: 600 asker bırakarak çekildik /05 Aralık 2019 09:48

ABD Suriye planını duyurdu: 600 asker bırakarak çekildik

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin tamamlandığını açıkladı ve güçlerin azaltılmasının ardından ülkenin geri kalanında 600 ABD askeri kaldığını bildirdi.

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Reuters'a açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, duruma göre Suriye'den ufak bir grup asker daha getirilebileceğini veya çıkartılabileceğini, ama sayının 600 bandında kalacağını ifade etti.

Esper, "Koalisyon tekrar çok konuşmaya başladı. Belki bazı müttefiklerin asker göndermek istediğini görebiliriz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper,  ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Ankara'nın S-400 konusunda geri adım atmadığını da dile getirdi. "Bu konuda bir gelişme yok" diyen Esper, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ve Polonya savunma planına destek verme kararını"pozitif bir adım" olarak değerlendirdi. Esper, Türkiye ile ilgili olarak, "Onlar on yıllardır NATO'nun önemli bir müttefiki oldu, ilk günlerden beri. Bu yüzden onları bu grupta tutmalıyız" diye konuştu.
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