ABD: Ukrayna, İsrail değil!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Washington, Ukrayna ve İsrail'deki çatışmaların birbirinden farklı olduğunu, bu nedenle ABD'nin Ukrayna konusunda aynı şekilde davranamayacağını ve İran hava hedeflerini vurduğu gibi Rus hava hedeflerinin de vurulmasına yardım edemeyeceğini söyledi.





Kendisine, Amerikan kuvvetlerinin, İran'ın İsrail'i hedef alan füzelerine benzer şekilde Ukrayna'daki Rus füzelerini ve insansız hava araçlarını neden engelleyemediği soruldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik iletişim koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna ve İsrail'deki çatışmaların farklı olduğunu ve bu nedenle benzer şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.





"Bu sorunun geleceğini biliyordum. Bunlar farklı çatışmalar, farklı hava sahası, farklı tehdit manzaraları. Kirby, Amerikan Başkanı Ukrayna'daki çatışmanın en başından beri ABD'nin bu çatışmaya savaş rolüyle katılmayacağını açıkça ortaya koydu” dedi.





Kendisi, Washington'un hava sahasını korumak için Kiev'e para aktardığını ancak gerekli finansman üzerinde anlaşmaya varılmadığı için bunu artık yapamayacağını hatırlattı. Kirby, Kongre'ye hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya acilen yardım göndermesi çağrısında bulundu.





Ukrayna'daki çatışmanın ABD'nin savaş rolüyle doğrudan katılmayacağı bir çatışma olduğunu ve İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına benzer şekilde hava hedeflerini engellemeyeceklerini ifade eden Kirby, ayrıca, Washington'un Kiev'e hava sahasını korumak için para aktardığını ancak gerekli finansman anlaşmasının olmadığı için bu desteği artık sağlayamayacaklarını da hatırlattı.





Zelensky daha önce, Batılı ülkelerin İsrail'i İran saldırısından koruduğu gibi Ukrayna'yı da koruma fırsatına sahip olduklarını belirtmişti. Ancak, Kirby'nin açıklamalarına göre, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyeceği ve hava hedeflerini engellemeyeceği açıkça ortaya konmuş oldu.