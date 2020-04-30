ABD ve Avrupa’da koronavirüs salgınıyla beraber işsizlik artıyor

Son verilerle birlikte ABD'de bir buçuk ayda işsizlik maaşı için başvuruda bulunan kişilerin sayısı 30 milyona yaklaştı.







Avrupa’da da koronavirüs salgınıyla beraber işsizlik artıyor. Almanya’da son bir ay içinde 373 bin kişi işsiz kaldı. Fransa’da ise gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) yüzde 5,8 oranında geriledi.



Almanya’da işsizlik oranı Nisan ayında artarken, geçen ay perakende satışların da son 13 yılın en hızlı düşüşünü yaşadığı bildirildi.



Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan işyerleri ve fabrikaların kademeli olarak yeniden açılmaya başlandığı Almanya’da Ekonomi Bakanı, ülke ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin resesyona hazırlandığını açıklamıştı.





Almanya'da İşsizlik oranı yüzde 5,8'e yükseldi



Ülkede işsiz kalanların sayısı Nisan ayında 373 bin artarak 2 milyon 639 bine yükseldi. İşsizlik oranı da bir ayda yüzde 5’ten yüzde 5,8’e yükseldi.

Kısa çalışma ödeneğine 10 milyondan fazla başvuru



Almanya’da Mart ayında perakende satışların yüzde 5,6 düştüğü, bunun öngörülen yüzde 7,3’lik düşüşten az olduğu belirtildi. Ancak perakende satış oranlarının, Şubat başındaki karantina uygulamasından önce market ve eczanelerin satışlarının artması düşünüldüğünde istikrarsız bir gösterge olduğu biliniyor.



Ülkede Mart ayından 26 Nisan’a kadar kısa çalışma ödeneğine başvuran kişi sayısının 10 milyon 100 bin olduğu, buna 751 bin başvurunun daha eklendiği belirtildi. 2008 krizinde kısa çalışma ödeneğine başvuranların sayısı 3,3 milyondu.

Fransa’da GSYİH yüzde 5,8 geriledi



Fransa’da ise Mart ayında başlayan koronavirüs tedbirlerine bağlı olarak yılın ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla yüzde 5,8 oranında geriledi. Veriler Fransa’nın ulusal istatistik kurumu INSEE tarafından açıklandı.



INSEE’den yapılan açıklamada GSYİH’deki bu düşüşün 1949’dan beri yaşanan en yüksek düşüş olduğu kaydedildi. Fransa’da 2009’un ilk çeyreğinde GSYİH yüzde 1,6, 1968’in ilk çeyreğindeyse yüzde 5,3 gerilemişti. INSEE tüketici harcamalarının da geçen ay gıda harcamalarındaki artışa karşın yaklaşık yüzde 18 oranında düştüğünü açıkladı.



Fransa Başbakanı Edouard Philippe salı günü hükümetin 11 Mayıs’tan itibaren karantinayı kademeli olarak kaldırma planının ayrıntılarını açıklamıştı. Buna göre ülkedeki restoran ve barlar dışındaki birçok işyeri 11 Mayıs’tan itibaren açılmaya başlayacak.



ABD Çalışma Bakanlığı, 17-24 Nisan haftasında 3,8 milyon kişinin işsizlik maaşı için başvuruda bulunduğu açıkladı.Bakanlık, başvuru sayısının 3,5 milyon olmasını beklediklerini ifade etmişti.Önceki hafta işsizlik maaşına başvuru yapan kişi sayısıysa 4,4 milyon olarak açıklanmıştı.