ABD’yle yeni bir gerginlik kapıda

Suriye’nin kuzeyinde son dönemde yaşanan TSK’ye yönelik saldırıların artması ve Erdoğan’ın önceki günkü açıklaması gözleri bu bölgeye çevirdi. Erdoğan, “Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” diyerek operasyon sinyali verdi. Ay sonu Roma’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi öncesinde bu açıklamayı yapması, "Sinyaller Biden’a mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyu BirGün’e değerlendiren uzmanlar ve siyasetçiler “ABD’yle ilişkiler gerilecektir” diye konuştu.









Suriye’nin kuzeyinde son günlerde artan saldırılara dikkat çeken CHP Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, “Çok ciddi bir güvenlik riski olduğu anlaşılıyor. Son bir buçuk yılda olan saldırı kadar saldırı sadece bir ayda gerçekleşti. Bölgede hava korumasına ilişkin ciddi eksiklikler mevcut. O yüzden de böyle bir askeri harekât sakıncalı olacaktır” dedi.





DERS ÇIKARILMAYAN HATALAR YAPILIYOR





Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin “Her zamanki sorumsuzluğunun göstergesi” diyen Emre sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimsenin bilmediği bir kişinin bildiği bir durum. Meclis’te hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. İlgili komisyonda bilgi verilmiyor. Siyasi öncelikler nelerdir nedir? Siyasi hedef belli değil. Tıpkı bu nedenlerle geçen şubatta gerçekleşen saldırıda 36 askerimiz şehit oldu.”





“Erdoğan çocukça şeyler yapıyor” diyen Emre sözlerini “Uluslararası planda çok ciddiye alınmadığını ben de görüntülüyorum. Trump kişiler arası liderler diplomasisine açıktı. Biden ise kurumlar arası. Kurumsal ilişkileri öne alan bir yaklaşıma sahip. Çocukça görünüyor” diyerek sonlandırdı.







ABD’YLE İLİŞKİLERDE YENİ GERGİNLİK KAPIDA





Dış Politika Uzmanı Semih İdiz de açıklamaların ardından dış siyasette gerginliğin artabileceğine vurgu yaptı. İdiz şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı’nın son Suriye açıklamaları gözleri Türkiye’nin kuzey Suriye’deki konumuna çevirdi. Daha önce de benzer açıklamalardan sonra operasyonlar yapılmıştı. Yalnız bu sefer ABD ile karşı karşıya gelme sorunu çıkabilir. Ancak burada bir çatışma konumuna gireceklerini zannetmiyorum. Ama Türkiye ABD ilişkileri gerilecektir.”









Biden ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin önemine dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Semih İdiz, şöyle konuştu:





“NATO’da yaptıkları gelişmeden elde edilen sonuçlar demek ki iki tarafı için de tatmin edici olmadı. Orada Afganistan üzerine mutabakata varılmıştı. Ama sonuç hiç de öyle olmadı tabii. Taliban geldi Afganistan’ı ele geçirdi. Onun dışında tekrar bir görüşme beklentisi vardı Erdoğan’ın o da gerçekleşmedi. Ay sonu Roma’da görüşülecek ama oradan ne çıkar bilmem."



