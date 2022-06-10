ABD'de Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı

ABD Kongre binasına 6 Ocak 2021'de yapılan baskınla ilgili dava başladı. Yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından Demokrat Parti öncülüğündeki komite Kongre baskınıyla ilgili duruşmaya katıldı. İlk olarak Donald Trump'ın yakın çevresiyle yapılmış mülakatlardan bölümler izlendi. Komitenin duruşmalarına başlamasının öncesinde Donald Trump ise bunu "siyasi bir hile" olarak nitelendirdi. Bu ay komitenin beş duruşma daha yapması bekleniyor.







BBC Türkçe'nin aktardığına göre, duruşmada eski başsavcı Bill Barr'ın, Donald Trump'ın "seçimlerin çalındığı" yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu söylediği video ilk izlenenler arasında yer aldı. Barr "Seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasını hiçbir bilimsel kanıtla desteklemeyen bir yönetimin sadece görüşlerine dayanarak iktidarda kaldığı bir dünyada yaşamamız mümkün değil" dedi.





Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da eski başsavcının babasının komplo teorilerini reddeden görüşlerini kabul ettiğini söylediği bir videoya da yer verildi.





'AMERİKAN DEMOKRASİSİ TEHDİT EDİLDİ'

Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede, ABD eski başkanı Donald Trump'ın bu baskını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı ileri sürüldü. Komiteye başkanlık eden Bennie Thompson, "6 Ocak hükümeti devirmeyi planlayan küstah bir darbe girişiminin son halkasıydı. Şiddet tesadüfi değildi. Bu Trump'ın son çaresiydi" diye konuştu.





Komitenin başkan yardımcısı Cumhuriyetçi Parti'li Liz Cheney, Trump'ın bu saldırının "fitilini ateşlediğini" savundu. Demokrat Parti'den Bennie Thompson da baskının Amerikan demokrasisini tehdit ettiğini belirtti.





Cheney, "Kongre binamızı işgal edenler ve saatlerce kolluk kuvvetleriyle çatışanlar Başkan Trump'ın kendilerine söyledikleriyle motive olmuşlardı. Seçimlerin kendilerinden çalındığını ve Trump'ın başkan olması gerektiğini düşünüyorlardı" dedi. Cheney "Bu kalabalığı harekete çağıran da, toplayan da, bu saldırının fitilini ateşleyen de Başkan Trump'tır" dedi.





KOMİTE NASIL OLUŞTURULDU?

ABD Kongresi'ndeki komite Cumhuriyetçi Parti'nin tamamen bağımsız bir soruşturma açılması yönündeki çabaları bloke etmesinin ardından Demokrat Partililerin öncülüğünde kuruldu.







Mississippi Kongre Üyesi Bennie Thompson'ın başkanlık ettiği heyet, yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşuyor. Komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi, Wyoming'den Liz Cheney ve Illinois'den Adam Kinzinger, sıkı birer Donald Trump karşıtı.





Duruşmaların geleneksel komite oturumları gibi olmaması maksadıyla sıkı bir şekilde kurgulandığı belirtiliyor. Komite, tutarlı bir anlatı oluşturmak amacıyla, 6 Ocak olaylarına ait tanıklıkların önceden kaydedilmiş kliplerinden ve belgelerden yapılan alıntılardan hazırlanan görüntüleri sunuyor.





YARALANAN POLİS İFADE VERDİ

Kongre baskınında yaralanan ilk polis memuru Caroline Edwards da komitede verdiği ifadede saldırganların kendisine "vatan haini" ve "köpek" gibi yakıştırmalarda bulunduklarını, ardından da yediği yumrukla bilincini kaybettiğini anlattı. "İnsanların kanı üzerine basıp kayıyordum" diye konuşan Edwards, olay günü Kongre binasının bir savaş alanına döndüğünü ifade etti.







Komite üyeleri, Donald Trump'ın Kongre baskını gerçekleştiği sırada neler yaptığını da detaylı olarak resmetmeye çalıştı. Liz Cheney, saldırganlar eski başkan yardımcısı Mike Pence'in asılması yönünde sloganlar atarken Trump'ın "O da bunu hak etti" dediğine dair bir ifadeyi okuduğunda komitede şaşkınlık yaşandı. ABD'deki Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.





DAVA EYLÜL'DE SONUÇLANABİLİR

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili olarak iktidar süresinin dolmasına bir hafta kala görevden azledilmişti. Ancak Senato'da yapılan oylamada 57 senatör Trump'ın mahkum edilmesi yönünde, 43 senatör ise mahkum edilmesine karşı oy kullanınca Trump azil davasından aklanmıştı.







Komite sadece 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskına değil, 2020 seçim sonuçlarının iptal edilmesini hedefleyen girişime de kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor. Duruşmaların akabinde üyelerin bir rapor hazırlamaları ve Eylül ayında yeni bir duruşma ile vardıkları sonuçları kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.