ABD'de uçakla helikopter çarpıştı! Trump açıkladı: Kurtulan yok

'LİYAKAT ESAS ALINMALI'





BİDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Kazanın nedeni henüz belirlenememiş olsa da Trump, görevine yeni başlayan Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'ye “Bu senin hatan değil” dedi. Duffy ise daha sonra Beyaz Saray kürsüsüne çıkarak, “Amerikalılar uçakla havalandıklarında varış noktalarına inmeyi beklemelidirler. Mazeret kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.





“Göreve gelmeden önce çıkan çeşitli makalelere dikkat çekmek istiyorum. İşte bir tanesi, FAA'nın çeşitlilik hamlesi, ciddi zihinsel ve psikiyatrik engelleri olan insanları işe almaya odaklanmayı içeriyor. Bu inanılmaz. Ve sonra FAA'nın ağır engelli insanların işgücünün en az temsil edilen kesimi olduğunu söylediğini ve 'onları istiyorlar ve istiyorlar, hava trafik kontrolörü olabilirler' dediğini söylüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bu 14 Ocak'tı, yani ben göreve başlamadan bir hafta önceydi. FAA'nın programına çeşitliliği yerleştirmek için büyük bir baskı yaptılar”





ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da uçak ve helikopterin çarpışmasıyla yaşanan kazaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Amerikan Havayolları şirketine ait 64 yolcu taşıyan bir yolcu uçağının, Washington DC’de bir askeri helikopterle çarpışıp Potomac Nehri'ne düşmüştü. Yapılan çalışmalar sonucunda 28 kişinin cesedi nehirden çıkarılmıştı. ABD’li yetkililer, kazada kurtarılan kimsenin olmadığını söylemişti. ABD Başkanı Trump da bu söylemi yineledi ve “İş artık bir kurtarma görevine dönüştü. Ne yazık ki hayatta kalan kimse yok. Yastayız, bu olay pek çok insanı gerçekten sarstı” dedi.Bir gecede başlayan “büyük arama ve kurtarma operasyonunda ellerindeki her imkanı kullandıklarını” ve müdahale ekiplerinin “olağanüstü bir iş” çıkardığını söyleyen Trump, kazaya ilişkin, “Uyarılarda bulunuldu ama bunlar çok geç verildi. Helikopter gittiği yeri görmeliydi, yani 20’de 20 görme yetisine sahip birirlerin dışarda olanları görmemesine inanmıyorum. Farklı yüksekliklerde olursa öyle bir trajedi olmazdı. Helikopterin burada ne işin vardı? Birilerinin bunu görüp başka yerlere yönlendirmesi gerekirdi” diye konuştu.Trump, havacılık sektöründe liyakatın esas alınması gerektiğini vurgulayarak, “Tam olarak her şeyi bilmiyorum ama hava trafik kontrollerleri en zeki insanlardan olmalı. Havacılık sektöründe liyakat esas alınmalı” dedi. Trump, “Bazı işler için zekaya, psikolojik kaliteye bakmanız lazım.Tam olarak her şeyi bilmiyoruz tabi ama uçakla helikopter aynı anda aynı yüksektelerdi” açıklamalarında da bulundu.Kazadan sonra Amerikalıların uçma konusunda endişelenmeleri gerekip gerekmediği sorulduğunda Trump endişelenmemeleri gerektiğini ve kendisinin de endişelenmediğini söyledi.Donald Trump, Biden yönetimi de kazadan sorumlu tutarak, eski Başkan Joe Biden'ı ve yönetimini yeterli güvenlik standartlarına sahip olmamakla suçladı. Trump, Binden yönetimindeki eski Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'i sert bir dille eleştirdi. Trump, standartların düşmesinden Buttigieg döneminde desteklendiğini söylediği federal çeşitlilik ve kapsayıcılık teşvik çabalarını sorumlu tuttu.Trump, Havacılık Otoritesi (FAA) düzenlemelerine gideceğini söyledi ve kazada neden FAA'daki “çeşitlilik baskısının” rol oynadığını düşündüğünü belirtti. Trump, FAA’ye ilişkin şunları söyledi:Uçakta ABD’lilerin yanı sıra Rus vatandaşlarının da olduğunu söyleyen Trump, kazada ölen Rusların cesetlerine ulaştıktan sonra Rusya’ya teslim edeceklerini de bildirdi. Kremlin de Rusya vatandaşı buz pateni antrenörleri ve eski dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov'un Potomac Nehri'ne düşen American Airlines uçağında bulunduğunu açıkladı.