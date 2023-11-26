ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret: Gündem Hamas'ın finansmanı

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:





ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson, ABD'nin Hamas ve diğer terör örgütlerinin fon toplama ve hareket ettirme kabiliyetlerini engelleme çabalarını ilerletmek üzere 26 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Umman'ın Maskat kenti ile Türkiye'nin Ankara ve İstanbul şehirlerini ziyaret edecek. Ayrıca Gazze halkına sürekli olarak meşru insani yardımın kolaylaştırılması konusunu da görüşecek. Hazine, 7 Ekim saldırılarından bu yana Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın (PIJ) finansal kolaylaştırıcılarına ve bağlı kuruluşlarına yönelik çok sayıda yaptırım uygulamıştır.

