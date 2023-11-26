Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret: Gündem Hamas'ın finansmanı /26 Kasım 2023 11:08

ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret: Gündem Hamas'ın finansmanı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson, ABD'nin Hamas ve diğer terör örgütlerinin fon toplama ve hareket ettirme kabiliyetlerini engelleme çabalarını ilerletmek üzere Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

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ABD Hazine Bakanlığı'nın  internet sitesinden yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson, ABD'nin Hamas ve diğer terör örgütlerinin fon toplama ve hareket ettirme kabiliyetlerini engelleme çabalarını ilerletmek üzere 26 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Umman'ın Maskat kenti ile Türkiye'nin Ankara ve İstanbul şehirlerini ziyaret edecek. Ayrıca Gazze halkına sürekli olarak meşru insani yardımın kolaylaştırılması konusunu da görüşecek. Hazine, 7 Ekim saldırılarından bu yana Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın (PIJ) finansal kolaylaştırıcılarına ve bağlı kuruluşlarına yönelik çok sayıda yaptırım uygulamıştır.
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