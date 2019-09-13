ABD'den yaptırım açıklaması:Türkiye düzlüğe çıkmadı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye’ye uygulanacak her türlü yaptırım konusunu hâlâ değerlendirdiklerini söyledi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in birkaç gün önce Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar konusunu düşündükleri söylemesinin ardından Cooper’ın gazetecilere yaptığı açıklamalar dikkat çekti.







‘DURUMA GÖRE TAKVİMİ YOK’





Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına karşılık vermek bağlamında tüm eylem seçeneklerinin değerlendirildiğinden söz eden Cooper, “Bunların hepsi belli şartlara bağlı ve bir takvimi yok. ABD’deki yasamanın yaptırımlarla ilgili oluşturduğu bir çizelge yok” diye ekledi.





‘TÜRKİYE HENÜZ DÜZLÜĞE ÇIKMADI’





Türkiye için “Yaptırım dayatılması konusunda henüz düzlüğe çıkmadılar. Bu mesele, hâlâ oyuna dahil” ifadesini kullanan Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, şu vurguyu yaptı: “ABD’nin kendisine yakın düzeydeki bir hasmından askeri donanım alıp almamak gerektiğini Washington’ın diğer ortaklarına göstermek bakımından Türkiye ilginç bir vaka.”





‘ANKARA İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİNE DEVAM’





Cooper, S-400 münakaşasına rağmen Ankara ile askeri işbirliğinin güçlü devam ettiğini kaydetti.