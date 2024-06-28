AB'de çatlak: Meloni'den yeni liderlere itiraz

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) Liderler Zirvesi'nde Birliğin yeni yöneticileri olarak önerilen ve seçilen isimleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan çıkan sonuca saygısı gereği desteklememe kararı aldığını bildirdi.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yılda yönetecek isimler belirlendi.



AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görevini yeni dönemde de sürdürmesini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın atanmasını önerdi.



Bu konuda tavrı en çok merak edilen lider olan Meloni, gece geç saatlerde yapılan oturumun ardından buradaki tutumuna dair X hesabından paylaşımda bulundu. İtalya Başbakanı, (Avrupa) Halk Partisi, Sosyalistler ve Liberallerin, Avrupa'nın zirvesindeki yeni isimlere yönelik formüle ettiği öneri, yöntem ve içerik bakımından yanlıştır. Vatandaşa ve seçimlerde bu vatandaşlardan gelen yönlendirmeye saygımdan ötürü bu öneriyi desteklememe kararı aldım. İtalya'ya nihayet Avrupa'da hak ettiği ağırlığı vermek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇOK SERT ELEŞTİRİLER



Meloni, liderlerin belirlenmesinde son AP seçimlerinde sağın çıkışının göz ardı edildiğini savunarak AB'deki mevcut yapıyı "oligarşi" olarak niteledi.



Meloni, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi’ne gelmeden önce 26 Haziran'da İtalyan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Birliği 5 yıl boyunca yönetecek isimlerin belirlenme biçimini ve diğer AB liderlerini, önerdikleri isimler itibarıyla sert şekilde eleştirmişti.



Meloni'nin parlamentoda sıraladığı eleştirilerinden sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da "AB'nin kurucu ortak devlet olan İtalya'yı görmezden gelmemesi gerektiğini" söylediği basına yansımıştı.



Buna karşılık, muhalefet partileri, "Meloni ve lideri olduğu sağ koalisyonun İtalya'yı Avrupa'dan izole ettiği" eleştirilerinde bulunmuştu.