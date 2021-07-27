Samanyolu Haber /Gündem / AB'den para bekleyen Türkiye'ye red: Afganlar için ek ödeme yok /27 Temmuz 2021 12:32

AB'den para bekleyen Türkiye'ye red: Afganlar için ek ödeme yok

Türkiye her gün sınırlarından geçerek ülkeye ayak basan binlerce Afgan'ı tartışırken, Avrupa Birliği’nin (AB) son dönemde artan Afganistan uyruklu mülteciler nedeniyle Ankara’ya ek bir ödeme yapmayı planlamadığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz hafta AB, Taliban örgütünün baskısı ve ekonomik sebeplerle Afganistan'dan kaçan düzensiz göçmenleri durdurmak için Kabil hükümeti ve civardaki komşu ülkelere maddi destek sağlayacağının işaretini vermişti.

Bunun üzerine Türkiye'nin de bu destek paketine dahil edilip edilmeyeceği tartışma konusu oldu.

Euronews Türkçe'ye konuşan AB kaynakları hali hazırda teklif edilmiş olan 3,5 milyar euroluk fonun Türkiye için mülteciler konusunda tek destek paketi olduğunu belirtti.

Bu desteğin Suriyeli veya Afgan ayrımı yapmadığını belirten AB yetkilisi, bunun tüm mültecileri ve sınır denetimi desteklerini kapsadığını belirterek şu an için AB zirvesinde üzerinde uzlaşılmış olan rakamda değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını aktardı.

Haziran ayındaki AB zirvesinde Türkiye ile 2016'da imzalanan Göçmen Geri Kabul Anlaşması'nın yenilenmesi ve Türkiye'ye topraklarında bulunan göçmenler için 2024 yılına kadar 3,5 milyar Euro yardım yapılması kararı alınmıştı.

AB'nin planına göre, toplamda 5,77 milyar euroluk paket, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de hükümetlere değil, insani projeler gerçekleştiren sivil toplum örgütlerine verilecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya, Almanya ve İsveç yerine, Türkiye'nin Afgan sığınmacılar için daha uygun olduğunu söylemişti.
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