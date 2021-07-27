Samanyolu Haber /Gündem / Etkin pişmanlığı reddeden İnandı için istenen ceza ortaya çıktı /27 Temmuz 2021 12:43

Etkin pişmanlığı reddeden İnandı için istenen ceza ortaya çıktı

Kırgızistan'dan kaçırılan Sabat Eğitim Kurumları'nın kurucusu eğitimci Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Geçtiğimiz aylarda kaçırılarak işkence edilen ve ardından Türkiye'ye götürülen Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianamede, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, itirafçılık (sözde etkin pişmanlık) hükümlerinden yararlanmak istemediği belirtilen Orhan İnandı, Orta Asya'daki eğitim faaliyetleri hakkında özet bilgiler verdi.
İnandı'nın işkence gördüğü belirtilirken servis edilen fotoğraflarda sağ elini kullanamadığı görülüyor

İnandı hakkında 8 ihbarcı ya da tanık olduğu görülen iddianamede, 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçundan işlem yapılması istendi.

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