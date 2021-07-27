Etkin pişmanlığı reddeden İnandı için istenen ceza ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda kaçırılarak işkence edilen ve ardından Türkiye'ye götürülen Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianamede, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.





İddianameye göre, itirafçılık (sözde etkin pişmanlık) hükümlerinden yararlanmak istemediği belirtilen Orhan İnandı, Orta Asya'daki eğitim faaliyetleri hakkında özet bilgiler verdi.

İnandı'nın işkence gördüğü belirtilirken servis edilen fotoğraflarda sağ elini kullanamadığı görülüyor







İnandı hakkında 8 ihbarcı ya da tanık olduğu görülen iddianamede, 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçundan işlem yapılması istendi.



