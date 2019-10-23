ABD'li senatörden açıklama

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trump'a tepki gösteren Menendez, "Başkan Trump'ın, Suriye politikamızın ve Amerikan liderliğinin içten içe yanan enkazı üzerinde dikilip yaptığı basın açıklaması, ulusal güvenliğimize yönelik yıkıcı yaklaşımının somut bir özetidir" ifadelerini kullandı.







Menendez'in kamuoyu açıklaması şöyle:





"Suriye Kürtlerinin etnik temizliğine giden askeri harekatın önünü açması yetmezmiş gibi, Başkan Trump, politik ve askeri zaferleri Rusya ile Suriye'ye teslim etmeye, Türkiye'ye yaltaklanmaya ve bölgede İran'ın daha da yayılmasının kapılarını açmaya kararlı görünüyor.





Bugün, katil Suriye rejimi ve Rus güvenlik güçleri, otonom Kürt topraklarından geri kalanların kontrolünü sağlayarak ve terk edilmiş Amerikan askeri mevzileri üzerinde dikilerek bayram ediyor.





Kendini 'anlaşma yapıcı' olarak niteleyen birinin, ateşkes anlaşmasının kalıcı olacağına dair herhangi somut bir taahhütte bulunmayan Türkiye üzerindeki yaptırımları kaldırması akıl alır gibi değil. Hem de Irak'ın Suriye'den geçen ABD askerlerinin sadece dört hafta kalabileceği uyarısından sonra.





Geriye kalan tek soru, Başkan Trump'ın Rus ve Türk liderlerinin emriyle hareket edip etmediği ya da kendi başarısızlıklarına tümüyle kör olup olmadığıdır. Başkan Trump'ın, Suriye politikamızın ve Amerikan liderliğinin içten içe yanan enkazı üzerinde dikilip yaptığı basın açıklaması, ulusal güvenliğimize yönelik yıkıcı yaklaşımının somut bir özetidir."