ABD'nin vereceği karşılık topyekün savaşa yol açabilir: Dubai, BAE ve İsrail hedefte

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.







Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.





Öte yandan ABD’deki CNN ve NBC televizyon kanalları, İran Devrim Muhafızları’nın Telegram kanalı üzerinden, “İran topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’i hedef almakla tehdit ettiğini” belirtti.







Petrol fiyatlarında artış

Bununla birlikte İran'ın yanıtının ardından brent petrolün varil fiyatında yüzde 4.5'ten fazla artış yaşandı. Brent petrolün varili 71.75 dolara kadar çıktı





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