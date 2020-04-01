Sanatçılar, siyasetçiler ve aydınlar tek yürek!

SAMANYOLUHABER- Dünyada 700 binden fazla insana bulaşan ve şu ana kadar 50 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını devam ederken, cezaevlerinde insani bir trajedinin yaşanmasından endişe ediliyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ile hazırlayıp dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu infaz indirimi paketinde hırsızlar, dolandırıcılar ve mafya liderleri gibi topluma karşı suç işlemiş azılı kişilere tahliye yolu açılıyor.





TERÖR VE ŞİDDETE BULAŞTIKLARINA DAİR TEK DELİL YOK





Ancak iktidarın kendisine muhalif herkesi susturmak için kullandığı "terör" çuvalının içine atılmış siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar, işadamları, hâkim-savcılar, öğretmenler, üniversite öğrencileri ve ev hanımları ise liste dışında tutuldu.





Sanatçılar ve aydınlar, terör ve şiddete bulaştıklarına dair tek delil olmadan 4-5 yıldır özgürlüklerinden alıkonulan on binlerce masum insanın Koronavirüs salgının ortasında yapayalnız bırakılmasına sessiz kalmadı.





Yayınlanan video ile TBMM'de grubu bulunan bütün partilere "Bu vahim hatadan dönün!" çağrısında bulunuldu.





Hapiste tutulan 300 bine yakın tutuklu ve hükümlünün Koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan aydınlar, 3 suç dışında (Çocuk istismarcıları, kadın cinayetleri ve uyuşturucu satıcılığı) tüm mahkumların eşit infaz hakkından yararlanması gerektiğini vurguladı.





İNFAZ İNDİRİMİNİN MEVCUT HÂLİ HEM ANAYASAYA HEM AİHM YASAĞINA AYKIRI





Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Sevtap Yokuş, "Tutuklu ve hükümler arasında yapılacak ayrım, anayasanın eşitlik konusunu içeren 10'uncu maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ayrımcılık yasağına aykırılık oluşturacaktır." dedi.





Videoda sinema oyuncusu Jülide Kural, şarkıcı Suavi gibi isimlerin yanı sıra siyasetçi Akın Birdal ve Gülseren Onanç gibi isimler de var.





VİDEODA KONUŞAN SANATÇI, SİYASETÇİ, YAZAR VE ŞAİRLER ŞUNLARI İFADE ETTİ:





"İnfazda eşitlik çağrısı yaşama ve yaşatma çağrısıdır.





Gerçek adaleti cezaevlerindeki çocuklar hak ediyor. 3 binden fazla çocuk tutsak hemen şimdi serbest bırakılmalıdır.





Herkes yasalar önünde eşit ise salgın gerekçesiyle infaz yasasında yapılan düzenlemenin de eşitliği esas alması gerekir. İnsanlar yaşasın diye infazda eşitlik istiyoruz.





İnfazda eşitlik çağrısı yaşama ve yaşatma çağrısıdır.





65 yaş üstü insanlar salgına karşı en korumasız kesimi oluşturuyor. Cezaevinde olan, iyi beslenemeyen, bağışıklığı zayıf 65 yaş üstü insanlar ölüme terk edilmemeli, hemen serbest bırakılmalıdır.





Cezaevleriyle ilgili düzenleme yapılırken, öncelik risk grubunda olanlarda olmalı. Hasta ve yaşını almış mahpuslar acilen serbest bırakılmalıdır."