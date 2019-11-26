Samanyolu Haber /Politika / Abdullah Gül'e yeni ziyaret iddiası /26 Kasım 2019 11:36

Abdullah Gül'e yeni ziyaret iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) önemli bir ismin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da görüştüğü iddia edilmişti. Şimdi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gizlice görüştüğü iddia edildi.

SHABER3.COM

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş siyaset kulislerini hareketlendiren ilginç bir iddiayı ortaya attı. 

TV5'te Bilali Yıldırım moderatörlüğündeki "Buyurun Başlıyoruz" programında önemli açıklamalarda bulunan Kurdaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ikinci kez görüştüklerine dair bir duyum aldıklarını söyledi. 

"İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜLER" İDDİASI

Kurdaş kendilerine gelen istihbaratı şöyle açıkladı: “Bize gelen bir bilgiye göre önceki günlerde Sayın Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ikinci kez tekrar görüşmeye gittiğine dair bir duyum aldık. Hatta bu kulis haber, yayın kurulumuzda önümüze geldi." 

Kurdaş tam olarak teyit edemeyince iddiayı yayımlamaktan vazgeçtiklerini söyledi. 

Kurdaş'ın bu sözlerine dair Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Gül cenahından şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunulmadı.

Gül, Hulusi Akar (ortada) ve İbrahim Kalın'ın (sağda) ziyaretinden sonra aday olmayacağını açıklamıştı.

GÜL'ÜN BAHÇESİNE İNEN HELİKOPTER VE O MESAJ

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden önce muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül'ün ismi telaffuz edilmişti. Ancak Kalın ve Akar'ın Gül'ün İstanbul Üsküdar'daki evinin bahçesine helikopterle inmişti. 

Ziyarette Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "aday olmayın" mesajının iletildiği ortaya çıkmıştı. Gül ziyaretten hemen sonra aday olmayacağını açıklamıştı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abdullah Gül'e yeni ziyaret iddiası Sonraki Haber >>

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Buzlu yollarda dikkat

Buzlu yollarda dikkat

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:09