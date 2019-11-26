Abdullah Gül'e yeni ziyaret iddiası

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş siyaset kulislerini hareketlendiren ilginç bir iddiayı ortaya attı.

TV5'te Bilali Yıldırım moderatörlüğündeki "Buyurun Başlıyoruz" programında önemli açıklamalarda bulunan Kurdaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ikinci kez görüştüklerine dair bir duyum aldıklarını söyledi.

"İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜLER" İDDİASI

Kurdaş kendilerine gelen istihbaratı şöyle açıkladı: “Bize gelen bir bilgiye göre önceki günlerde Sayın Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ikinci kez tekrar görüşmeye gittiğine dair bir duyum aldık. Hatta bu kulis haber, yayın kurulumuzda önümüze geldi."





Kurdaş tam olarak teyit edemeyince iddiayı yayımlamaktan vazgeçtiklerini söyledi.





Kurdaş'ın bu sözlerine dair Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Gül cenahından şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunulmadı.





Gül, Hulusi Akar (ortada) ve İbrahim Kalın'ın (sağda) ziyaretinden sonra aday olmayacağını açıklamıştı.





GÜL'ÜN BAHÇESİNE İNEN HELİKOPTER VE O MESAJ





24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden önce muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül'ün ismi telaffuz edilmişti. Ancak Kalın ve Akar'ın Gül'ün İstanbul Üsküdar'daki evinin bahçesine helikopterle inmişti.