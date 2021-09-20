Samanyolu Haber /Dünya / ABD'ye seyahatte aşı zorunluluğu geliyor /20 Eylül 2021 19:15

ABD'ye seyahatte aşı zorunluluğu geliyor

ABD, Kasım ayından itibaren ülkeye giriş yapacak yabancı ülke vatandaşlarından tam aşı olunduğuna dair belgenin yanı sıra negatif Covid test sonucu ibraz etmelerini isteyecek.ABD, Kasım ayından itibaren ülkeye hava yolu ile giriş yapacak yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

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Beyaz Saray'ın Covid-19 koordinatörü Jeff Zients, Kasım ayından itibaren getirilecek aşı zorunluluğu ile yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yürürlükteki seyahat kısıtlamalarının gevşetileceğini bildirdi.

Buna göre ABD'ye seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uçağa binmeden önce tamamen aşılandıklarını gösteren belgenin yanı sıra üç gün içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucunu ibraz etmeleri gerekecek. Tam aşı olmuş kişiler karantina uygulamasından muaf tutulacak. Havayolları şirketlerinden, temaslıların takip edilebilmesi için yolcuların iletişim bilgilerini toplamaları istenecek.

Biden yönetimi ayrıca aşılanmamış ABD vatandaşlarına yönelik test uygulamasını da sertleştirmeyi planlıyor. Aşı olmamış vatandaşların ABD'ye girişten önce bir gün içinde ve girişte test yaptırması gerekecek.

Eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe sokulan ve Joe Biden döneminde sertleştirilen kurallar gereği aralarında İngiltere, AB ülkeleri, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu pek çok ülkenin vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

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