Samanyolu Haber /Gündem / Aç karnına yediğinizde 2 kat daha faydalı hale gelen 12 besin! /03 Ağustos 2023 14:19

Aç karnına yediğinizde 2 kat daha faydalı hale gelen 12 besin!

Yemek yerken ne yediğimize bakmanın yanı sıra ne zaman yediğimiz de önemli

SHABER3.COM

Besinlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi hayati önem taşır. Yaşam için gerekli vitamin ve mineraller besinler tarafından karşılanır. Her besin farklı vitamin değerini karşılar. Bu besin maddelerinin emilimini en üst düzeye çıkarmak ve vücudumuzdaki her şeyi dengede tutmak için hangi gıdaları nasıl ve ne zaman yediğimiz önem teşkil eder. Çoğunlukla yemek yerken ne yediğimize odaklanıp ne zaman yediğimizin önemli olmadığını düşünürüz. Ancak sanılanın aksine bazı besinleri aç karnına tüketmek çok daha yararlı hale gelebiliyor.

İşte aç karnına yediğinizde çok daha faydalı hale gelen 12 besin…

Bal

Bal sizin bağışıklık ve sindirim sisteminizi uyandırmaya yardımcı olur. Aç karnına tüketilen bal tembel bağırsak sendromunun ve diğer mide sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olurken aynı zamanda vücuttan zararlı virüs ve bakteri atan bir temizlik maddesi görevi gördüğü de biliniyor.

 

Yeşil elma

Yeşil elma hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşabilir. Bu yüzden sabah aç karnına yenilen yeşil elma, vücudunuzun güne zararlı etkilere karşı daha güçlü mücadele etmesini sağlayarak başlar.

Hurma


Birçok yararı olan mucizevi meyve hurma açken yenildiğinde bağırsak parazitleriyle güçlü bir şekilde savaşabiliyor.
 

Karpuz

Çok iyi bir lif kaynağı olan karpuzun hem tok tutması hem de yemeklerden sonra şişkinlik gibi rahatsızlıklar yaratması nedeniyle açken tüketilmesi öneriliyor.
 
Kekik çayı

Kekik çayı açken tüketildiğinde, antioksidan özelliğini göstermede ve hazımsızlık problemleriyle savaşmada daha etkili olabiliyor.

 

Kuruyemiş

Kuruyemişler özellikle aç olduğunuz zamanlarda iyi bir seçimdir. Badem ve ceviz gibi seçimler sadece sizi doyurmakla kalmaz aynı zamanda mideyi tahriş etmeden kalp için sağlıklı yağlar ve diğer önemli besinler sunar.


Dilim peynir

Eğer bir şeyler yediğinizde kolayca hazımsızlık veya mide ekşimesi problemi çekiyorsanız aç karnına bir dilim peynir yemeniz midenizi hazırlayacaktır. Süt ürünleri size sıkıntı yaşatıyorsa küçük bir krakerle birlikte tüketebilirsiniz.
 
Sarımsak

Doğru miktarda, aç karnına tüketilen sarımsak içerdiği antioksidan özelliği sayesinde vücuda çok daha yararlı olabiliyor.

 

Su

Aç karnına su içmek kilo vermenize yardımcı olurken bağışıklık sisteminizi güçlendirmede, bazı enfeksiyonların önlenmesinde, hazımsızlık sıkıntılarının çözümünde ve cilt güzelliğinde etkili olabiliyor.

 
Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi, karabuğday, buğday tohumu gibi ürünler mide duvarında koruyucu bir unsur oluşturarak mide asidinin mide duvarına zarar vermesini engelleyebiliyor. Sindirim sistemimizi düzenleyebiliyor.

 

Yumurta

Daha uzun süre tok hissettirmesi yumurtayı aç karnına yemeniz için en büyük nedenlerden biri. Çalışmalar, sabahları yumurta yenildiğinde, tüketilen günlük kalorinin toplamının azaldığını ve yumurtanın vücuttaki yağın azaltılmasında da yardımcı olduğunu göstermiştir.

 

Zeytinyağı

Doktor kontrolünde ve doğru miktarda aç karnına içilen zeytinyağı iyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün ise düşmesine yardımcı olabiliyor.
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