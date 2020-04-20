Samanyolu Haber /Medya / Acun Ilıcalı: Dominik'teki Türkleri geri getirmek için Dışişleri benden yardım istedi /20 Nisan 2020 09:51

Acun Ilıcalı: Dominik'teki Türkleri geri getirmek için Dışişleri benden yardım istedi

Yapımcı ve sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türk vatandaşlar için Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinden yardım istediğini söyledi.

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Survivor Panorama programına Dominik'ten bağlanan ve sunucuların sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Koronavirüs salgını nedeniyle Karayipler'de mahsur kalan Türk vatandaşlarına yardım etmek için onlara uçak göndereceğini belirterek, "Dışişlerinden beni aradılar, haberim oldu. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Ben de konuya baktım" dedi.

Ilıcalı, "Burada Acun'u kullanmak istemek bile bir zekâ. Teknik bir sorun olmazsa onları kurtarmaya çalışacağız. İnşallah bayrama evlerinde olurlar" diye konuştu.

Ilıcalı ayrıca programda şunları söyledi: 

"Dışişlerinden beni aradılar, öyle haberim oldu. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada Acun'u kullanmak istemek bile bir zekâ bana göre. 

Onları nasıl alırız onun derdindeyiz. Oraya THY gitmiyor. Hat yok, öyle olunca da uçak inemiyor. Çocuklar orada kalmışlar. Dışişleri Bakanlığı'ndan bana ulaştılar. Ben de konuya baktım. Onları kurtarmaya çalışacağız. İnşallah bayrama evlerinde olurlar."
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