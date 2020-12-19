Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı için senaryo yazıyordu /19 Aralık 2020 22:44

Acun Ilıcalı için senaryo yazıyordu

İstanbul Şişli'de senarist ve yapımcı Alper Alpözgen (42) arkadaşının evinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

İstanbul Şişli'de Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta ikamet edenler Türkiye saati ile 16:00 sıralarında elim bir olayla sarsıldı. 

Edinilen bilgiye göre senarist ve yapımcı Alper Alpözgen dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen bir süre sonra, "Kendimi iyi hissetmiyorum." diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.

Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Paniğe kapılan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin akabinde Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis  ekiplerine haber verdi. 

Alper Alpözgen

ACUN ILICALI İÇİN SENARYO YAZIYORDU

Sağlık görevlileri, Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

Geçen yıl yayınlanan "Vahşi Şeyler" isimli kitabı da bulunan Alper Alpözgen'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazdığı öğrenildi.
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